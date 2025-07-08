Сили оборони уразили 18 районів зосередження армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили оборони уразили 18 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ
Втрати армії РФ станом на 8 липня 2025 року
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Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом 7 липня авіація, ракетні війська та артилерія українських воїнів успішно атакували 18 районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, три артилерійські засоби, пункт управління та один інший важливий об’єкт російських окупантів.

Головні тези:

  • Розпочалася 123 доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України.
  • Протягом 7 липня на фронті відбулося 188 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 8 липня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.07.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1028610 (+1070) осіб

  • танків — 10995 (+0) од

  • бойових броньованих машин — 22967 (+4) од

  • артилерійських систем — 30034 (+41) од

  • РСЗВ — 1434 (+2) од

  • засоби ППО — 1192 (+0) од

  • літаків — 421 (+0) од

  • гелікоптерів — 340 (+0)

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 44230 (+172)

  • крилаті ракети — 3439 (+0)

  • кораблі / катери — 28 (+0)

  • підводні човни — 1 (+0)

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 54456 (+86)

  • спеціальна техніка — 3927 (+0)

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Протягом минулої доби російські загарбники завдали по території України двох ракетних та 68 авіаційних ударів, застосували п’ять ракет та скинули 112 керованих авіаційних бомб.

Ба більше, ворог використав для атак 3373 дрони-камікадзе та здійснив понад п’ять тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 141 — з реактивних систем залпового вогню.

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