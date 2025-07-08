"Ще більше зброї". Трамп ухвалив важливе рішення щодо України

Американський лідер Дональд Трамп офіційного оголосив, що планує збільшити військову допомогу для України. Він також зазначив, що насамперед йдеться про оборонне озброєння.

Що відомо про рішення Трампа

Про свої наміри президент США повідомив під час зустрічі з прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу в Білому домі

Представники ЗМІ поцікавилися у Трампа, чи готовий він надіслати Україні більшу кількість зброї, щоб вона могла захищатися від російської агресії.

Американський лідер відповів ствердно:

Ми надішлемо ще більше зброї. Ми змушені це зробити. Вони повинні мати змогу захистити себе. Зараз по них завдають дуже потужних ударів. Ми будемо змушені надсилати більше зброї. Це переважно оборонна зброя, але удари справді дуже жорсткі. У тій бійні гине надто багато людей. Дональд Трамп Президент США

На цьому тлі очільник Білого дому знову нагадав про свою останню розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, результатами якої залишився незадоволений.