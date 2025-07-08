"Ще більше зброї". Трамп ухвалив важливе рішення щодо України
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"Ще більше зброї". Трамп ухвалив важливе рішення щодо України

Що відомо про рішення Трампа
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Джерело:  Fox News

Американський лідер Дональд Трамп офіційного оголосив, що планує збільшити військову допомогу для України. Він також зазначив, що насамперед йдеться про оборонне озброєння.

Головні тези:

  • За словами Трампа, він хоче захистити українців від російського терору.
  • Також очільник Білого дому ще раз повторив, що незадоволений Путіним.

Що відомо про рішення Трампа

Про свої наміри президент США повідомив під час зустрічі з прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу в Білому домі

Представники ЗМІ поцікавилися у Трампа, чи готовий він надіслати Україні більшу кількість зброї, щоб вона могла захищатися від російської агресії.

Американський лідер відповів ствердно:

Ми надішлемо ще більше зброї. Ми змушені це зробити. Вони повинні мати змогу захистити себе. Зараз по них завдають дуже потужних ударів. Ми будемо змушені надсилати більше зброї. Це переважно оборонна зброя, але удари справді дуже жорсткі. У тій бійні гине надто багато людей.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

На цьому тлі очільник Білого дому знову нагадав про свою останню розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, результатами якої залишився незадоволений.

Я розчарований, чесно кажучи, що Путін не зупинився. Я геть не задоволений Путіним, — зізнався Трамп.

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