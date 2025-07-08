"Еще больше оружия". Трамп принял важное для Украины решение
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"Еще больше оружия". Трамп принял важное для Украины решение

Что известно о решении Трампа
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Источник:  Fox News

Американский лидер Дональд Трамп официально объявил, что планирует увеличить военную помощь для Украины. Он также отметил, что, прежде всего, речь идет об оборонном вооружении.

Главные тезисы

  • По словам Трампа, он хочет защитить украинцев от российского террора.
  • Также глава Белого дома еще раз повторил, что недоволен Путиным.

Что известно о решении Трампа

О своих намерениях президент США сообщил во время встречи с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху в Белом доме

Представители СМИ поинтересовались у Трампа, готов ли он передать Украине большее количество оружия, чтобы оно могло защищать людей от российской агрессии.

Американский лидер ответил утвердительно:

Мы отправим еще больше оружия. Мы вынуждены это сделать. Они должны иметь возможность защитить себя. Сейчас по ним наносят очень мощные удары. Мы будем вынуждены присылать больше оружия. Это преимущественно оборонительное оружие, но удары действительно очень жесткие. В этой бойне гибнет слишком много людей.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

На этом фоне глава Белого дома снова напомнил о своем последнем разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным, результатами которого остался недоволен.

Я разочарован, честно говоря, что Путин не остановился. Я совсем не доволен Путиным, — признался Трамп.

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