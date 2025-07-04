"Миротворческие усилия" Трампа позволили Путину усилить атаки против Украины — британский эксперт

То, какой способ Дональд Трамп пытается достичь прекращения войны в Украине, можно считать "самым некомпетентным миротворческим процессом в истории", потому что он лишь поощряет агрессора к более активным действиям.

Миротворец Трамп поощряет Путина к агрессии против Украины

Автор публикации Тони Блэр отмечает, что 3 июля, только положив трубку после телефонного разговора с Дональдом Трампом, Владимир Путин начал самую большую воздушную атаку на Киев с начала войны.

Путин совершил это преступление, потому что полностью уверен, что господин Трамп не сможет взыскать ни одной цены. Правда, американский президент может написать гневный пост в социальных сетях, но Путин явно уверен, что больше ничего не произойдет. К сожалению, господин Трамп дал ему все основания полагать, что это именно так. Поделиться

Автор публикации приводит очевидный контекст ночной атаки по Киеву: на днях США прекратили поставки Украине ракет-перехватчиков Patriot, чем "фактически сообщили" Путину, что Америка готова оставить Киев беззащитным перед российской воздушной атакой.

В более продолжительной перспективе ключевым сигналом для Кремля стало явное нежелание Трампа вводить новые санкции против России. Почти за полгода его каденции не было принято ни одного нового ограничения. И это позволяет России обойти ранее введенные санкции через новые лазейки, для перекрытия которых нужно регулярно обновлять санкции.

Не принимая никаких новых санкций, господин Трамп позволяет существующим угасать и посылает Путину еще один сигнал — делай самое плохое, что только можешь.

Кремль уже полностью убедился, что двухпартийный законопроект об адских санкциях против РФ, который с марта лежит в Конгрессе, никогда не будет принят.

Учитывая все вышесказанное, журналист пришел к мнению, что ситуация имеет только два возможных объяснения.

Первый вариант: Трамп уговаривает Путина прекратить войну, угрожая прекратить помогать Украине, и тогда перед нами самый "несовершенный и некомпетентный мирный процесс в истории".

Второй вариант: Трамп считает, что единственный путь к миру — это как можно скорее достичь полного поражения Украины и завоевания Россией.