"Миротворческие усилия" Трампа позволили Путину усилить атаки против Украины — британский эксперт
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"Миротворческие усилия" Трампа позволили Путину усилить атаки против Украины — британский эксперт

Трамп
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Источник:  The Telegraph

То, какой способ Дональд Трамп пытается достичь прекращения войны в Украине, можно считать "самым некомпетентным миротворческим процессом в истории", потому что он лишь поощряет агрессора к более активным действиям.

Главные тезисы

  • Действия Дональда Трампа по прекращению войны в Украине считаются наиболее некомпетентными и поощряющими агрессию Путина.
  • Отсутствие введения новых санкций против России увеличивает возможность Кремля избегать ограничений.
  • Мирные усилия Трампа могут привести к дальнейшему усилению атак против Украины, вдохновляемых Путиным.

Миротворец Трамп поощряет Путина к агрессии против Украины

Автор публикации Тони Блэр отмечает, что 3 июля, только положив трубку после телефонного разговора с Дональдом Трампом, Владимир Путин начал самую большую воздушную атаку на Киев с начала войны.

Путин совершил это преступление, потому что полностью уверен, что господин Трамп не сможет взыскать ни одной цены. Правда, американский президент может написать гневный пост в социальных сетях, но Путин явно уверен, что больше ничего не произойдет. К сожалению, господин Трамп дал ему все основания полагать, что это именно так.

Автор публикации приводит очевидный контекст ночной атаки по Киеву: на днях США прекратили поставки Украине ракет-перехватчиков Patriot, чем "фактически сообщили" Путину, что Америка готова оставить Киев беззащитным перед российской воздушной атакой.

В более продолжительной перспективе ключевым сигналом для Кремля стало явное нежелание Трампа вводить новые санкции против России. Почти за полгода его каденции не было принято ни одного нового ограничения. И это позволяет России обойти ранее введенные санкции через новые лазейки, для перекрытия которых нужно регулярно обновлять санкции.

Не принимая никаких новых санкций, господин Трамп позволяет существующим угасать и посылает Путину еще один сигнал — делай самое плохое, что только можешь.

Кремль уже полностью убедился, что двухпартийный законопроект об адских санкциях против РФ, который с марта лежит в Конгрессе, никогда не будет принят.

Учитывая все вышесказанное, журналист пришел к мнению, что ситуация имеет только два возможных объяснения.

  • Первый вариант: Трамп уговаривает Путина прекратить войну, угрожая прекратить помогать Украине, и тогда перед нами самый "несовершенный и некомпетентный мирный процесс в истории".

  • Второй вариант: Трамп считает, что единственный путь к миру — это как можно скорее достичь полного поражения Украины и завоевания Россией.

Любое из этих объяснений оправдало бы дерзость Путина, — резюмировал журналист.

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