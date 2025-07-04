Трамп разочарован переговорами с Путиным — в Кремле отреагировали

Неизменный представитель Кремля Дмитрий Песков утверждает, что официально Москва внимательно относится к заявлениям американского лидера Дональда Трампа, который недавно пожаловался на свое разочарование результатами переговоров с диктатором Владимиром Путиным.
Главные тезисы
- Путин проинформировал Трампа об ожиданиях согласования дат третьего раунда прямых переговоров с Украиной.
- Песков дал понять, что Россия пока не планирует останавливать войну.
В Кремле отреагировали на громкое заявление Трампа
Кроме того, он цинично добавил, что пока достижение этих целей "дипломатическими средствами" невозможно, Россия будет продолжать так называемую "спецоперацию".
Что важно понимать, именно так страна-агрессорка называет свою захватническую войну против Украины, которую она ведет уже более 11 лет.
Дмитрий Песков также добавил, что Путин проинформировал Трампа об ожиданиях согласования дат третьего раунда прямых переговоров с Украиной.
Сам глава Белого дома действительно не скрывал своего разочарования после переговоров с российским диктатором:
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