Трамп разочарован переговорами с Путиным — в Кремле отреагировали
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Политика
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Трамп разочарован переговорами с Путиным — в Кремле отреагировали

В Кремле отреагировали на громкое заявление Трампа
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Источник:  online.ua

Неизменный представитель Кремля Дмитрий Песков утверждает, что официально Москва внимательно относится к заявлениям американского лидера Дональда Трампа, который недавно пожаловался на свое разочарование результатами переговоров с диктатором Владимиром Путиным.

Главные тезисы

  • Путин проинформировал Трампа об ожиданиях согласования дат третьего раунда прямых переговоров с Украиной.
  • Песков дал понять, что Россия пока не планирует останавливать войну.

В Кремле отреагировали на громкое заявление Трампа

Безусловно, мы очень внимательно относимся ко всем заявлениям президента Трампа. Во время разговора президент Путин повторил, что мы заинтересованы в том, чтобы достичь наших целей в ходе спецоперации, и преимущественно сделать это политико-дипломатическими средствами.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Спикер Кремля

Кроме того, он цинично добавил, что пока достижение этих целей "дипломатическими средствами" невозможно, Россия будет продолжать так называемую "спецоперацию".

Что важно понимать, именно так страна-агрессорка называет свою захватническую войну против Украины, которую она ведет уже более 11 лет.

Дмитрий Песков также добавил, что Путин проинформировал Трампа об ожиданиях согласования дат третьего раунда прямых переговоров с Украиной.

Сам глава Белого дома действительно не скрывал своего разочарования после переговоров с российским диктатором:

У нас был звонок. Это был довольно долгий разговор. Мы говорили о многих вещах, в том числе об Иране, а также, как вы знаете, о войне с Украиной, и я не в восторге от нее. Я не добился ни одного прогресса с ними сегодня вообще.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

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