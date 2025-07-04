Трамп розчарований переговорами з Путіним — у Кремлі відреагували

Незмінний речник Кремля Дмитро Пєсков стверджує, що офіційно Москва уважно ставиться до заяв американського лідера Дональда Трампа, який нещодавно поскаржився на своє розчарування результатами перемовин з диктатором Володимиром Путіним.

У Кремлі відреагували на гучну заяву Трампа

Безумовно, ми дуже уважно ставимося до всіх заяв президента Трампа. Під час розмови президент Путін повторив, що ми зацікавлені в тому, щоб досягти наших цілей у ході спецоперації, і переважно зробити це політико-дипломатичними засобами. Дмитро Пєсков Речник Кремля

Окрім того, він цинічно додав, що поки досягнення цих цілей "дипломатичними засобами" неможливе, Росія продовжуватиме так звану "спецоперацію".

Що важливо розуміти, саме так країна-агресорка називає свою загарбницьку війну проти Україну, яку вона веде уже понад 11 років.

Дмитро Пєсков також додав, що Путін поінформував Трампа про очікування узгодження дат третього раунду прямих переговорів з Україною.

Сам очільник Білого дому дійсно не приховував свого розчарування після переговорів з російським диктатором: