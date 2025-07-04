Трамп розчарований переговорами з Путіним — у Кремлі відреагували
Категорія
Політика
Дата публікації

Трамп розчарований переговорами з Путіним — у Кремлі відреагували

Пєсков
Джерело:  online.ua

Незмінний речник Кремля Дмитро Пєсков стверджує, що офіційно Москва уважно ставиться до заяв американського лідера Дональда Трампа, який нещодавно поскаржився на своє розчарування результатами перемовин з диктатором Володимиром Путіним.

Головні тези:

  • Путін поінформував Трампа про очікування узгодження дат третього раунду прямих переговорів з Україною.
  • Пєсков дав зрозуміти, що Росія наразі не планує зупиняти війну.

У Кремлі відреагували на гучну заяву Трампа

Безумовно, ми дуже уважно ставимося до всіх заяв президента Трампа. Під час розмови президент Путін повторив, що ми зацікавлені в тому, щоб досягти наших цілей у ході спецоперації, і переважно зробити це політико-дипломатичними засобами.

Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков

Речник Кремля

Окрім того, він цинічно додав, що поки досягнення цих цілей "дипломатичними засобами" неможливе, Росія продовжуватиме так звану "спецоперацію".

Що важливо розуміти, саме так країна-агресорка називає свою загарбницьку війну проти Україну, яку вона веде уже понад 11 років.

Дмитро Пєсков також додав, що Путін поінформував Трампа про очікування узгодження дат третього раунду прямих переговорів з Україною.

Сам очільник Білого дому дійсно не приховував свого розчарування після переговорів з російським диктатором:

У нас був дзвінок. Це була досить довга розмова. Ми говорили про багато речей, в тому числі про Іран, а також, як ви знаєте, про війну з Україною, і я не в захваті від неї. Я не досягнув жодного прогресу з ними сьогодні взагалі.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

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