Трамп розчарований переговорами з Путіним — у Кремлі відреагували

Незмінний речник Кремля Дмитро Пєсков стверджує, що офіційно Москва уважно ставиться до заяв американського лідера Дональда Трампа, який нещодавно поскаржився на своє розчарування результатами перемовин з диктатором Володимиром Путіним.
Головні тези:
- Путін поінформував Трампа про очікування узгодження дат третього раунду прямих переговорів з Україною.
- Пєсков дав зрозуміти, що Росія наразі не планує зупиняти війну.
У Кремлі відреагували на гучну заяву Трампа
Окрім того, він цинічно додав, що поки досягнення цих цілей "дипломатичними засобами" неможливе, Росія продовжуватиме так звану "спецоперацію".
Що важливо розуміти, саме так країна-агресорка називає свою загарбницьку війну проти Україну, яку вона веде уже понад 11 років.
Дмитро Пєсков також додав, що Путін поінформував Трампа про очікування узгодження дат третього раунду прямих переговорів з Україною.
Сам очільник Білого дому дійсно не приховував свого розчарування після переговорів з російським диктатором:
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-