Зеленский и Трамп обсудили воздушные удары РФ и ситуацию на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский провел 4 июля важный и полезный разговор с Президентом США Дональдом Трампом по поводу войны России против Украины. Зеленский также поздравил Трампа и американский народ с Днем Независимости.

Зеленский пообщался с Трампом: о чем говорили

Зеленский отметил, что Украина благодарна за всю оказанную поддержку США, позволяющую беречь жизнь людей и независимость.

Мы сделали очень многое вместе с Америкой и поддерживаем все усилия, чтобы остановить убийства и восстановить нормальный постоянный, достойный мир. Нужно достойное соглашение для мира и Украина поддерживает американские предложения. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский заметил, что сегодня говорил с Трампом о ситуации: о российских воздушных ударах и шире о ситуации на фронте.

Президент Трамп очень хорошо информирован, спасибо за это внимание к Украине. Обсудили возможности ПВО и договорились, что будем работать над увеличением защиты неба. Договорились о ответной встрече наших команд. Поделиться

Говорили также подробно о возможностях оборонной промышленности, о возможностях совместного производства.