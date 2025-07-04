Зеленский и Трамп обсудили воздушные удары РФ и ситуацию на фронте
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Политика
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Зеленский и Трамп обсудили воздушные удары РФ и ситуацию на фронте

Владимир Зеленский
Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский провел 4 июля важный и полезный разговор с Президентом США Дональдом Трампом по поводу войны России против Украины. Зеленский также поздравил Трампа и американский народ с Днем Независимости.

Главные тезисы

  • Зеленский и Трамп обсудили сотрудничество в вопросах ПВО и защиты неба.
  • Рассмотрены совместные проекты в области оборонной промышленности и безопасности.
  • Украина благодарна США за поддержку в войне с Россией и старания по остановке убийств.

Зеленский пообщался с Трампом: о чем говорили

Зеленский отметил, что Украина благодарна за всю оказанную поддержку США, позволяющую беречь жизнь людей и независимость.

Мы сделали очень многое вместе с Америкой и поддерживаем все усилия, чтобы остановить убийства и восстановить нормальный постоянный, достойный мир. Нужно достойное соглашение для мира и Украина поддерживает американские предложения.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский заметил, что сегодня говорил с Трампом о ситуации: о российских воздушных ударах и шире о ситуации на фронте.

Президент Трамп очень хорошо информирован, спасибо за это внимание к Украине. Обсудили возможности ПВО и договорились, что будем работать над увеличением защиты неба. Договорились о ответной встрече наших команд.

Говорили также подробно о возможностях оборонной промышленности, о возможностях совместного производства.

Обсудили взаимные закупки и инвестиции. Обменялись мнениями по дипломатической ситуации и совместной работе с Америкой и другими партнерами.

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