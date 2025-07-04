Зеленский и Трамп обсудили воздушные удары РФ и ситуацию на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский провел 4 июля важный и полезный разговор с Президентом США Дональдом Трампом по поводу войны России против Украины. Зеленский также поздравил Трампа и американский народ с Днем Независимости.
Главные тезисы
- Зеленский и Трамп обсудили сотрудничество в вопросах ПВО и защиты неба.
- Рассмотрены совместные проекты в области оборонной промышленности и безопасности.
- Украина благодарна США за поддержку в войне с Россией и старания по остановке убийств.
Зеленский пообщался с Трампом: о чем говорили
Зеленский отметил, что Украина благодарна за всю оказанную поддержку США, позволяющую беречь жизнь людей и независимость.
Зеленский заметил, что сегодня говорил с Трампом о ситуации: о российских воздушных ударах и шире о ситуации на фронте.
Говорили также подробно о возможностях оборонной промышленности, о возможностях совместного производства.
Обсудили взаимные закупки и инвестиции. Обменялись мнениями по дипломатической ситуации и совместной работе с Америкой и другими партнерами.
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