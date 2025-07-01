Зеленский отреагировал на громкий конфликт России и Азербайджана

1 июля глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что провел телефонные переговоры с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Президент подчеркнул, что выразил ему свою поддержку на фоне последних событий.
Главные тезисы
- Владимир Зеленский выразил соболезнования Азербайджану.
- Оба лидера договорились о проведении заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
Зеленский поддержал Азербайджан в конфликте с Россией
Кроме того, глава государства выразил соболезнования Азербайджану в связи с убийством братьев Сафаровых на территории России.
По мнению Владимира Зеленского, все факты будут выяснены, нужно установить справедливость.
Также указано, что в центре внимания сторон были двусторонние отношения — энергетика и сотрудничество в гуманитарной сфере.
На этом фоне Зеленский и Алиев пришли к соглашению о проведении заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
Чиновники обеих стран активизируют работу в этом направлении.
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