Зеленский отреагировал на громкий конфликт России и Азербайджана
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Политика
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Зеленский отреагировал на громкий конфликт России и Азербайджана

Владимир Зеленский
Зеленский поддержал Азербайджан в конфликте с Россией
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1 июля глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что провел телефонные переговоры с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Президент подчеркнул, что выразил ему свою поддержку на фоне последних событий.

Главные тезисы

  • Владимир Зеленский выразил соболезнования Азербайджану.
  • Оба лидера договорились о проведении заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Зеленский поддержал Азербайджан в конфликте с Россией

Провел разговор с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Поблагодарил его за поддержку Украины, нашего народа и нашей территориальной целостности. Также выразил четкую поддержку со стороны Украины в ситуации, когда Россия издевается над гражданами Азербайджана и угрожает Азербайджанской Республике.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Кроме того, глава государства выразил соболезнования Азербайджану в связи с убийством братьев Сафаровых на территории России.

По мнению Владимира Зеленского, все факты будут выяснены, нужно установить справедливость.

У нас с Президентом Алиевым одинаковое видение: жизнь и достоинство каждого человека должны быть защищены.

Также указано, что в центре внимания сторон были двусторонние отношения — энергетика и сотрудничество в гуманитарной сфере.

На этом фоне Зеленский и Алиев пришли к соглашению о проведении заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Чиновники обеих стран активизируют работу в этом направлении.

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