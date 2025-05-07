Президент Азербайджана Алиев не полетит на парад к Путину

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не будет участвовать в российском параде ко "Дню победы". Его визит ждали в Кремле.

Алиев передумал ехать к Путину

Об этом заявил помощник нелегитимного президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков.

Поступило такое сообщение, что Алиев не прилетит, к сожалению. Объяснили, что он должен принять участие во внутренних мероприятиях, посвященных Гейдару Алиеву (третий президент Азербайджана, отец Ильхама Алиева — ред.).

Также в Москву не сможет прилететь президент Лаоса Тхонглун Сисулит, поскольку у него якобы коронавирус.

Напомним, 9 мая в Москве пройдет парад в честь "Дня победы". Его должны посетить несколько десятков лидеров, в том числе президент Сербии Александар Вучич, премьер Словакии Роберт Фицо и лидер КНР Си Цзиньпин. Поделиться

Следует отметить, что отношения между Россией и Азербайджаном в последнее время напряжены, поскольку Россия подвела в своем воздушном пространстве самолет "Азербайджанских авиалиний". После этого он разбился по территории Казахстана.