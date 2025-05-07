Президент Азербайджана Алиев не полетит на парад к Путину

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не будет участвовать в российском параде ко "Дню победы". Его визит ждали в Кремле.
Главные тезисы
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев не полетит на парад к Путину в связи с участием во внутренних мероприятиях в своей стране, посвященных Гейдару Алиеву.
- Напряженные отношения между Россией и Азербайджаном после авиакатастрофы самолета “Азербайджанских авиалиний” на территории Казахстана стали причиной отказа Алиева от поездки в Москву.
Алиев передумал ехать к Путину
Об этом заявил помощник нелегитимного президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков.
Поступило такое сообщение, что Алиев не прилетит, к сожалению. Объяснили, что он должен принять участие во внутренних мероприятиях, посвященных Гейдару Алиеву (третий президент Азербайджана, отец Ильхама Алиева — ред.).
Также в Москву не сможет прилететь президент Лаоса Тхонглун Сисулит, поскольку у него якобы коронавирус.
Следует отметить, что отношения между Россией и Азербайджаном в последнее время напряжены, поскольку Россия подвела в своем воздушном пространстве самолет "Азербайджанских авиалиний". После этого он разбился по территории Казахстана.
Алиев потребовал наказать виновных. Он отметил, что вина за авиакатастрофу лежит на представителях РФ.
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