Президент Азербайджана Алиев не полетит на парад к Путину
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Президент Азербайджана Алиев не полетит на парад к Путину

Алиев
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Источник:  online.ua

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не будет участвовать в российском параде ко "Дню победы". Его визит ждали в Кремле.

Главные тезисы

  • Президент Азербайджана Ильхам Алиев не полетит на парад к Путину в связи с участием во внутренних мероприятиях в своей стране, посвященных Гейдару Алиеву.
  • Напряженные отношения между Россией и Азербайджаном после авиакатастрофы самолета “Азербайджанских авиалиний” на территории Казахстана стали причиной отказа Алиева от поездки в Москву.

Алиев передумал ехать к Путину

Об этом заявил помощник нелегитимного президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков.

Поступило такое сообщение, что Алиев не прилетит, к сожалению. Объяснили, что он должен принять участие во внутренних мероприятиях, посвященных Гейдару Алиеву (третий президент Азербайджана, отец Ильхама Алиева — ред.).

Также в Москву не сможет прилететь президент Лаоса Тхонглун Сисулит, поскольку у него якобы коронавирус.

Напомним, 9 мая в Москве пройдет парад в честь "Дня победы". Его должны посетить несколько десятков лидеров, в том числе президент Сербии Александар Вучич, премьер Словакии Роберт Фицо и лидер КНР Си Цзиньпин.

Следует отметить, что отношения между Россией и Азербайджаном в последнее время напряжены, поскольку Россия подвела в своем воздушном пространстве самолет "Азербайджанских авиалиний". После этого он разбился по территории Казахстана.

Алиев потребовал наказать виновных. Он отметил, что вина за авиакатастрофу лежит на представителях РФ.

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