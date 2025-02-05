Азербайджан предоставит 1 млн долл гуманитарной помощи Украине

Президент Азербайджана Ильгам Алиев подписал распоряжение о выделении миллиона долларов для предоставления гуманитарной помощи Украине.

Азербайджан помогает Украине

Об этом говорится на сайте президента Азербайджана

Средства будут направлены в министерство энергетики Азербайджана, которое должно закупить электрическое оборудование и передать его Украине.

В распоряжении президента Азербайджана подчеркнули, что отношения между Баку и Киевом развиваются на основе дружбы и партнерства.

В связи с ситуацией, сложившейся в Украине, азербайджанское государство неоднократно направляло гуманитарную помощь украинскому народу.