Азербайджан предоставит 1 млн долл гуманитарной помощи Украине
Категория
Мир
Дата публикации

Азербайджан предоставит 1 млн долл гуманитарной помощи Украине

Алиев
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Источник:  online.ua

Президент Азербайджана Ильгам Алиев подписал распоряжение о выделении миллиона долларов для предоставления гуманитарной помощи Украине.

Главные тезисы

  • Азербайджан выделит 1 миллион долларов гуманитарной помощи Украине для закупки электрического оборудования.
  • Данный шаг президента Азербайджана свидетельствует о проявлении дружбы и партнерства между странами.
  • Гуманитарная помощь будет направлена через министерство энергетики Азербайджана, подчеркивая важность сотрудничества.
  • Действия Азербайджана подтверждают его готовность поддержать украинский народ в сложных условиях.
  • Инициатива по предоставлению гуманитарной помощи была принята из резервного фонда президента Азербайджана на 2025 год.

Азербайджан помогает Украине

Об этом говорится на сайте президента Азербайджана

Средства будут направлены в министерство энергетики Азербайджана, которое должно закупить электрическое оборудование и передать его Украине.

В распоряжении президента Азербайджана подчеркнули, что отношения между Баку и Киевом развиваются на основе дружбы и партнерства.

В связи с ситуацией, сложившейся в Украине, азербайджанское государство неоднократно направляло гуманитарную помощь украинскому народу.

Выделить министерству энергетики Азербайджанской Республики из резервного фонда президента Азербайджанской Республики средства в размере 1,0 (одного) миллиона долларов США в эквиваленте в манатах, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год, для закупки и отгрузки электрооборудования, изготовленного в Азербайджанской Республике, в целях Азербайджана.

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