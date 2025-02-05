Азербайджан предоставит 1 млн долл гуманитарной помощи Украине

Президент Азербайджана Ильгам Алиев подписал распоряжение о выделении миллиона долларов для предоставления гуманитарной помощи Украине.
Главные тезисы
- Азербайджан выделит 1 миллион долларов гуманитарной помощи Украине для закупки электрического оборудования.
- Данный шаг президента Азербайджана свидетельствует о проявлении дружбы и партнерства между странами.
- Гуманитарная помощь будет направлена через министерство энергетики Азербайджана, подчеркивая важность сотрудничества.
- Действия Азербайджана подтверждают его готовность поддержать украинский народ в сложных условиях.
- Инициатива по предоставлению гуманитарной помощи была принята из резервного фонда президента Азербайджана на 2025 год.
Азербайджан помогает Украине
Об этом говорится на сайте президента Азербайджана
Средства будут направлены в министерство энергетики Азербайджана, которое должно закупить электрическое оборудование и передать его Украине.
В распоряжении президента Азербайджана подчеркнули, что отношения между Баку и Киевом развиваются на основе дружбы и партнерства.
В связи с ситуацией, сложившейся в Украине, азербайджанское государство неоднократно направляло гуманитарную помощь украинскому народу.
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