Путин попросил прощения у Алиева после сбития азербайджанского самолета
Категория
Политика
Дата публикации

Путин попросил прощения у Алиева после сбития азербайджанского самолета

Путин
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Источник:  online.ua

28 декабря российский диктатор Владимир Путин принес извинения президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву на фоне крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" в Казахстане.

Главные тезисы

  • Россия до сих пор не признала своей вины, но выразила соболезнования семьям погибших и пострадавших.
  • Азербайджан привлек международных консультантов для расследования и прекратил полеты в некоторые российские города.
  • Официальный Баку признал "внешнее влияние" как возможную причину крушения.

Путин не признал вины России, однако извинился

Как утверждает пресс-служба Кремля, разговор между нелегитимным президентом РФ и лидером Азербайджана состоялся по инициативе Путина.

Политики подробно обсудили вопросы, касающиеся крушения пассажирского самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане.

Владимир Путин принёс свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошёл в воздушном пространстве России, и ещё раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. В разговоре было отмечено, что следовавшее чётко по расписанию азербайджанское пассажирское воздушное судно неоднократно пыталось зайти на посадку в аэропорт города Грозный, — сообщает Кремль.

Кроме того, указано, что российский диктатор не скрывал от Алиева, что российская ПВО пыталась сбить дроны над Грозным, где тогда пролетал самолет.

По словам Путина, Следком РФ возбудили уголовное дело по ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). В настоящее время продолжаются первичные следственные действия, допрашиваются гражданские и военные специалисты.

В настоящее время два сотрудника Генеральной прокуратуры Азербайджана находятся в Грозном, где работают совместно с представителями Генеральной прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации. Профильные службы России, Азербайджана и Казахстана тесно взаимодействуют и на месте крушения в районе города Актау.

Фото: скриншот

Азербайджан озвучил предварительную причину авиакатастрофы

Официальный Баку признал "внешнее влияние" предварительной причиной авиакатастрофы в Казахстане, однако пока никакой конкретики не озвучил.

По словам пассажиров и бортпроводников, они слышали звуки взрывов при полете над Грозным, которые могут свидетельствовать о вооруженном нападении на самолет.

Также указано, что экипаж воздушного судна сделал все возможное, чтобы совершить оптимальную посадку и спасти жизнь большинства людей на борту.

Азербайджан привлек международных консультантов для расследования и прекратил полеты в некоторые российские города до завершения расследования.

Кроме того, указано, что в настоящее время власти страны ожидают, что Россия публично признает свою вину за совершенное преступление.

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