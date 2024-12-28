Путин не признал вины России, однако извинился

Как утверждает пресс-служба Кремля, разговор между нелегитимным президентом РФ и лидером Азербайджана состоялся по инициативе Путина.

Политики подробно обсудили вопросы, касающиеся крушения пассажирского самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане.

Владимир Путин принёс свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошёл в воздушном пространстве России, и ещё раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. В разговоре было отмечено, что следовавшее чётко по расписанию азербайджанское пассажирское воздушное судно неоднократно пыталось зайти на посадку в аэропорт города Грозный, — сообщает Кремль. Поделиться

Кроме того, указано, что российский диктатор не скрывал от Алиева, что российская ПВО пыталась сбить дроны над Грозным, где тогда пролетал самолет.

По словам Путина, Следком РФ возбудили уголовное дело по ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). В настоящее время продолжаются первичные следственные действия, допрашиваются гражданские и военные специалисты.

В настоящее время два сотрудника Генеральной прокуратуры Азербайджана находятся в Грозном, где работают совместно с представителями Генеральной прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации. Профильные службы России, Азербайджана и Казахстана тесно взаимодействуют и на месте крушения в районе города Актау. Поделиться

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Азербайджан озвучил предварительную причину авиакатастрофы

Официальный Баку признал "внешнее влияние" предварительной причиной авиакатастрофы в Казахстане, однако пока никакой конкретики не озвучил.

По словам пассажиров и бортпроводников, они слышали звуки взрывов при полете над Грозным, которые могут свидетельствовать о вооруженном нападении на самолет.

Также указано, что экипаж воздушного судна сделал все возможное, чтобы совершить оптимальную посадку и спасти жизнь большинства людей на борту.

Азербайджан привлек международных консультантов для расследования и прекратил полеты в некоторые российские города до завершения расследования.