Глава МИД Украины Андрей Сибига считает, что страна-агрессорка РФ пыталась скрыть следы сбития азербайджанского самолета в море и призвал к справедливому расследованию авиакатастрофы.

Сибига прокомментировал авиакатастрофу в Казахстане

Шеф украинской дипломатии подчеркнул, что катастрофа самолета "Азербайджанских авиалиний" ужасна и выразил соболезнования стране.

Показательно, что российские СМИ сразу начали врать о причинах крушения, а также о том, что Россия заставила поврежденный самолет лететь через море. Скорее всего, это была попытка скрыть концы в воду, уничтожить доказательства своего преступления. Андрей Сибига Глава МИД Украины

Украинский дипломат обращает внимание на то, что больше появляется фото и видео из салона самолета и после его падения, тем очевиднее становится факт повреждения борта именно российской зенитной системой.

Андрей Сибига подчеркнул, что Украина призывает к справедливому и беспристрастному расследованию, чтобы обеспечить привлечение виновных к ответственности.

Должны не дать России врать, избегать ответственности или перекладывать вину, — отметил глава МИД. Поделиться

Авиакатастрофа в Казахстане — что важно знать

25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау в Казахстане.

На борту находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. В результате аварии погибли 38 человек. Первоначально в сети распространялась версия, что авария произошла в связи со столкновением с птицей и нарушением рулевого управления.

Однако со временем стало известно, что самолет "Азербайджанских авиалиний" пролетал над территорией Чечни, российские силы ПВО активно пытались сбить украинские беспилотники над Грозным.

В правительстве Азербайджана уже пришли к выводу, что самолет "Азербайджанских авиалиний" над территорией Чечни сбила российская ракета, целившая в беспилотники над Грозным.

Впоследствии компания "Азербайджанские авиалинии" решила, что с 28 декабря приостанавливает рейсы из Баку в ряд российских городов.