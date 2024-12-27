Авиакатастрофа в Казахстане. Как Россия пыталась скрыть следы преступления

Глава МИД Украины Андрей Сибига считает, что страна-агрессорка РФ пыталась скрыть следы сбития азербайджанского самолета в море и призвал к справедливому расследованию авиакатастрофы.
Главные тезисы
- Украина требует справедливого и беспристрастного расследования авиакатастрофы в Казахстане.
- Азербайджанские авиалинии приостановили рейсы в несколько российских городов после авиакатастрофы.
Сибига прокомментировал авиакатастрофу в Казахстане
Шеф украинской дипломатии подчеркнул, что катастрофа самолета "Азербайджанских авиалиний" ужасна и выразил соболезнования стране.
Украинский дипломат обращает внимание на то, что больше появляется фото и видео из салона самолета и после его падения, тем очевиднее становится факт повреждения борта именно российской зенитной системой.
Андрей Сибига подчеркнул, что Украина призывает к справедливому и беспристрастному расследованию, чтобы обеспечить привлечение виновных к ответственности.
Авиакатастрофа в Казахстане — что важно знать
25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау в Казахстане.
На борту находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. В результате аварии погибли 38 человек. Первоначально в сети распространялась версия, что авария произошла в связи со столкновением с птицей и нарушением рулевого управления.
Однако со временем стало известно, что самолет "Азербайджанских авиалиний" пролетал над территорией Чечни, российские силы ПВО активно пытались сбить украинские беспилотники над Грозным.
В правительстве Азербайджана уже пришли к выводу, что самолет "Азербайджанских авиалиний" над территорией Чечни сбила российская ракета, целившая в беспилотники над Грозным.
Впоследствии компания "Азербайджанские авиалинии" решила, что с 28 декабря приостанавливает рейсы из Баку в ряд российских городов.
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