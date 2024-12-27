Авіатроща у Казахстані. Як Росія намагалася сховати сліди злочину

Очільник МЗС України Андрій Сибіга вважає, що країна-агресорка РФ намагалася сховати сліди збиття азербайджанського літака у морі та закликав до справедливого розслідування авіакатастрофи.

Сибіга прокоментував авіатрощу у Казахстані

Шеф української дипломатії наголосив, що катастрофа літака "Азербайджанських авіаліній" жахлива та висловив співчуття країні.

Показово, що російські ЗМІ одразу почали брехати про причини катастрофи, а також те, що Росія змусила пошкоджений літак летіти через море. Швидше за все, це була спроба приховати кінці в воду, знищити докази свого злочину. Андрій Сибіга Глава МЗС України

Український дипломат звертає увагу на те, що більше зʼявляється фото та відео з салону літака та після його падіння — тим очевиднішим стає факт пошкодження борту саме російською зенітною системою.

Андрій Сибіга наголосив, що Україна закликає до справедливого та неупередженого розслідування, щоб забезпечити притягнення винних до відповідальності.

Маємо не дати Росії брехати, уникати відповідальності чи перекладати провину, — зазначив очільник МЗС. Поширити

Авіатроща у Казахстані — що важливо знати

25 грудня літак Embraer авіакомпанії Azerbaijan Arilines, що прямував із Баку до Грозного, впав недалеко від Актау в Казахстані.

На борту перебувало 67 осіб, зокрема п'ятеро членів екіпажу. Унаслідок аварії загинули 38 людей. Спочатку у мережі ширилася версія, що аварія сталася у зв'язку із зіткненням із птахом і порушенням рульового управління.

Однак згодом стало відомо, що літак "Азербайджанських авіаліній" пролітав над територією Чечні, російські сили ППО активно намагалися збити українські безпілотники над Грозним.

В уряді Азербайджану уже дійшли висновку, що літак "Азербайджанських авіаліній" над територією Чечні збила російська ракета, яка цілила у безпілотники над Грозним.

Згодом компанія "Азербайджанські авіалінії" вирішила, що з 28 грудня призупиняє рейси із Баку до низки російських міст.