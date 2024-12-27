Авіатроща у Казахстані. Як Росія намагалася сховати сліди злочину

Очільник МЗС України Андрій Сибіга вважає, що країна-агресорка РФ намагалася сховати сліди збиття азербайджанського літака у морі та закликав до справедливого розслідування авіакатастрофи.
Головні тези:
- Україна вимагає справедливого та неупередженого розслідування авіакатастрофи в Казахстані.
- Азербайджанські авіалінії призупинили рейси до низки російських міст після авіакатастрофи.
Сибіга прокоментував авіатрощу у Казахстані
Шеф української дипломатії наголосив, що катастрофа літака "Азербайджанських авіаліній" жахлива та висловив співчуття країні.
Український дипломат звертає увагу на те, що більше зʼявляється фото та відео з салону літака та після його падіння — тим очевиднішим стає факт пошкодження борту саме російською зенітною системою.
Андрій Сибіга наголосив, що Україна закликає до справедливого та неупередженого розслідування, щоб забезпечити притягнення винних до відповідальності.
Авіатроща у Казахстані — що важливо знати
25 грудня літак Embraer авіакомпанії Azerbaijan Arilines, що прямував із Баку до Грозного, впав недалеко від Актау в Казахстані.
На борту перебувало 67 осіб, зокрема п'ятеро членів екіпажу. Унаслідок аварії загинули 38 людей. Спочатку у мережі ширилася версія, що аварія сталася у зв'язку із зіткненням із птахом і порушенням рульового управління.
Однак згодом стало відомо, що літак "Азербайджанських авіаліній" пролітав над територією Чечні, російські сили ППО активно намагалися збити українські безпілотники над Грозним.
В уряді Азербайджану уже дійшли висновку, що літак "Азербайджанських авіаліній" над територією Чечні збила російська ракета, яка цілила у безпілотники над Грозним.
Згодом компанія "Азербайджанські авіалінії" вирішила, що з 28 грудня призупиняє рейси із Баку до низки російських міст.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-