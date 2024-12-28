Путін не визнав провини Росії, однак попросив вибачення

Як стверджує пресслужба Кремля, розмова між нелегітимним президентом РФ та лідером Азербайджану відбулося з ініціативи Путіна.

Політики детально обговорили питання, що стосуються катастрофи пасажирського літака авіакомпанії «Азербайджанські авіалінії» 25 грудня поблизу міста Актау в Казахстані.

Володимир Путін вибачився у зв'язку з тим, що трагічний інцидент стався в повітряному просторі Росії, і ще раз висловив глибокі та щирі співчуття сім'ям загиблих, побажав якнайшвидшого одужання постраждалим. У розмові було зазначено, що азербайджанське пасажирське повітряне судно, що слідувало чітко за розкладом, неодноразово намагалося зайти на посадку в аеропорт міста Грозний, — повідомляє Кремль. Поширити

Окрім того, вказано, що російський диктатор не приховував від Алієва, що російська ППО намагалася збити дрони над Грозним, де тоді пролітав літак.

За словами Путіна, Слідком РФ порушив кримінальну справу за ст. 263 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту). Наразі тривають первинні слідчі дії, допитуються цивільні та військові фахівці.

Наразі два співробітники Генеральної прокуратури Азербайджану перебувають у Грозному, де працюють спільно з представниками Генеральної прокуратури та Слідчого комітету Російської Федерації. Профільні служби Росії, Азербайджану та Казахстану щільно взаємодіють і на місці катастрофи в районі міста Актау. Поширити

Фото: скриншот

Азербайджан озвучив попередню причину авіакатастрофи

Офіційний Баку визнав "зовнішній вплив" попередньою причиною авіатрощі в Казахстані, однак поки жодної конкретики не озвучив.

За словами пасажирів та бортпровідників, вони чули звуки вибухів під час польоту над Грозним, які можуть свідчити про збройний напад на літак.

Також вказано,що екіпаж повітряного судна зробив усе можливе, щоб здійснити оптимальну посадку й врятувати життя більшості людей на борту.

Азербайджан залучив міжнародних консультантів для розслідування авіатрощі та припинив польоти у деякі російські міста до завершення розслідування.