Путін попросив вибачення в Алієва після збиття азербайджанського літака
Категорія
Політика
Дата публікації

Путін попросив вибачення в Алієва після збиття азербайджанського літака

Путін
Джерело:  online.ua

28 грудня російський диктатор Володимир Путін приніс вибачення президенту Азербайджану Ільхаму Алієву на тлі катастрофи літака "Азербайджанських авіаліній" у Казахстані. 

Головні тези:

  • Росія досі не визнала своєї провини, але виразила співчуття сім'ям загиблих та постраждалих.
  • Азербайджан залучив міжнародних консультантів для розслідування авіатрощі та припинив польоти у деякі російські міста.
  • Офіційний Баку визнав "зовнішній вплив" як можливу причину катастрофи.

Путін не визнав провини Росії, однак попросив вибачення

Як стверджує пресслужба Кремля, розмова між нелегітимним президентом РФ та лідером Азербайджану відбулося з ініціативи Путіна.

Політики детально обговорили питання, що стосуються катастрофи пасажирського літака авіакомпанії «Азербайджанські авіалінії» 25 грудня поблизу міста Актау в Казахстані.

Володимир Путін вибачився у зв'язку з тим, що трагічний інцидент стався в повітряному просторі Росії, і ще раз висловив глибокі та щирі співчуття сім'ям загиблих, побажав якнайшвидшого одужання постраждалим. У розмові було зазначено, що азербайджанське пасажирське повітряне судно, що слідувало чітко за розкладом, неодноразово намагалося зайти на посадку в аеропорт міста Грозний, — повідомляє Кремль.

Окрім того, вказано, що російський диктатор не приховував від Алієва, що російська ППО намагалася збити дрони над Грозним, де тоді пролітав літак.

За словами Путіна, Слідком РФ порушив кримінальну справу за ст. 263 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту). Наразі тривають первинні слідчі дії, допитуються цивільні та військові фахівці.

Наразі два співробітники Генеральної прокуратури Азербайджану перебувають у Грозному, де працюють спільно з представниками Генеральної прокуратури та Слідчого комітету Російської Федерації. Профільні служби Росії, Азербайджану та Казахстану щільно взаємодіють і на місці катастрофи в районі міста Актау.

Фото: скриншот

Азербайджан озвучив попередню причину авіакатастрофи

Офіційний Баку визнав "зовнішній вплив" попередньою причиною авіатрощі в Казахстані, однак поки жодної конкретики не озвучив.

За словами пасажирів та бортпровідників, вони чули звуки вибухів під час польоту над Грозним, які можуть свідчити про збройний напад на літак.

Також вказано,що екіпаж повітряного судна зробив усе можливе, щоб здійснити оптимальну посадку й врятувати життя більшості людей на борту.

Азербайджан залучив міжнародних консультантів для розслідування авіатрощі та припинив польоти у деякі російські міста до завершення розслідування.

Окрім того, наголошується, що наразі влада країни очікує, що Росія публічно визнає свою провину за скоєний злочин.

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