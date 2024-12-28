Путін попросив вибачення в Алієва після збиття азербайджанського літака

28 грудня російський диктатор Володимир Путін приніс вибачення президенту Азербайджану Ільхаму Алієву на тлі катастрофи літака "Азербайджанських авіаліній" у Казахстані.
Головні тези:
- Росія досі не визнала своєї провини, але виразила співчуття сім'ям загиблих та постраждалих.
- Азербайджан залучив міжнародних консультантів для розслідування авіатрощі та припинив польоти у деякі російські міста.
- Офіційний Баку визнав "зовнішній вплив" як можливу причину катастрофи.
Путін не визнав провини Росії, однак попросив вибачення
Як стверджує пресслужба Кремля, розмова між нелегітимним президентом РФ та лідером Азербайджану відбулося з ініціативи Путіна.
Політики детально обговорили питання, що стосуються катастрофи пасажирського літака авіакомпанії «Азербайджанські авіалінії» 25 грудня поблизу міста Актау в Казахстані.
Окрім того, вказано, що російський диктатор не приховував від Алієва, що російська ППО намагалася збити дрони над Грозним, де тоді пролітав літак.
За словами Путіна, Слідком РФ порушив кримінальну справу за ст. 263 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту). Наразі тривають первинні слідчі дії, допитуються цивільні та військові фахівці.
Азербайджан озвучив попередню причину авіакатастрофи
Офіційний Баку визнав "зовнішній вплив" попередньою причиною авіатрощі в Казахстані, однак поки жодної конкретики не озвучив.
За словами пасажирів та бортпровідників, вони чули звуки вибухів під час польоту над Грозним, які можуть свідчити про збройний напад на літак.
Також вказано,що екіпаж повітряного судна зробив усе можливе, щоб здійснити оптимальну посадку й врятувати життя більшості людей на борту.
Азербайджан залучив міжнародних консультантів для розслідування авіатрощі та припинив польоти у деякі російські міста до завершення розслідування.
Окрім того, наголошується, що наразі влада країни очікує, що Росія публічно визнає свою провину за скоєний злочин.
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