Згідно з даними американських розвідників, російська ППО могла помилково збити літак авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії" через хибну ідентифікацію цілі.

У розвідці США озвучили свою версію подій

За словами журналістів, двоє анонімних американських чиновників заявили, що російські сили ППО, цілком ймовірно, не змогли відрізнити пасажирський літак від дрона.

Ключові причини — його нерегулярний маршрут і висота польоту.

З заявою з цього приводу уже виступив речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

Ми бачили деякі перші ознаки, які, безумовно, вказують на можливість того, що цей літак був збитий російськими системами ППО. Джон Кірбі Речник Ради національної безпеки США

Варто зазначити, що наразі Кірбі відмовляється розкривати інші подробиці, посилаючись на те, що розслідування триває.

Росія досі відмовляється коментувати свою причетність до цієї трагедії.

Влада Азербайджана назвала попередню причину авіакатастрофи

27 грудня "Азербайджанські авіалінії" та міністр цифрового розвитку і транспорту Азербайджану Рашад Набієв назвали "зовнішній вплив" попередньою причиною авіатрощі в Казахстані.

Згідно з їхніми даними, саме він спричинив пошкодження літака.

Пасажири та бортпровідники розповіли, що чули звуки вибухів під час польоту над Грозним, які можуть свідчити про збройний напад на літак.

Варто звернути увагу на те, що екіпаж літака зробив усе можливе, щоб здійснити оптимальну посадку й врятувати життя більшості людей на борту.

Азербайджан залучив міжнародних консультантів для розслідування авіатрощі та припинив польоти у деякі російські міста до завершення розслідування.

Як вдалося дізнатися журналістам, наразі влада країни очікує, що Росія публічно визнає свою провину за скоєний злочин.