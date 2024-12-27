Авіатроща у Казахстані. Влада Азербайджана назвала попередню причину катастрофи

"Азербайджанські авіалінії" та міністр цифрового розвитку і транспорту Азербайджану Рашад Набієв назвали "зовнішній вплив" попередньою причиною авіатрощі в Казахстані.

В Азербайджані оприлюднили попередню причину авіатрощі в Казахстані

За його словами, постраждалі пасажири і бортпровідники повідомили, що чули звуки вибухів, коли літак пролітав над Грозним. Також на крилі літака видно сліди пробоїн, а всередині фюзеляжу — пошкодження від різних ріжучих предметів.

Постраждалі громадяни Росії також повідомили, що над Грозним тричі чули звуки вибухів. За їхніми словами, звуки вибухів долинали зовні, а потім щось зачепило літак. Поширити

Набієв зазначив, що попередній висновок фахівців, який ґрунтується на уламках літака на землі та свідченнях свідків, дає підстави вважати, що мав місце "зовнішній вплив". Однак слідство має встановити, з якого типу зброї його було здійснено.

Якщо подивитися на заяви казахстанських офіційних осіб, вони посилаються на те, що версію про вибух кисневого балона на борту було висунуто диспетчером із Ростова. Ми вважаємо, що насамперед необхідно перевірити достовірність цієї інформації. Це інформація, надана зацікавленою стороною, — наголосив міністр, додавши, що звуки вибухів долинали зовні.

Міністр також зазначив, що як місцеві, так і міжнародні експерти дійшли висновку, що екіпаж літака виявив героїзм, здійснивши оптимальну посадку. В результаті більшість людей на борту було врятовано.

Азербайджан, користуючись своїм правом, також залучив до міжнародних консультантів. Двоє спеціалістів компанії Embraer вже перебувають на місці події і включені до слідчої групи. Фахівці із Бразилії також прибудуть на місце події завтра.

Також "Азербайджанські авіалінії" в соцмережі Х попередньою причиною катастрофи літака в Казахстані називали "фізичний і технічний зовнішній вплив"

“Azərbaycan Hava Yolları” aviaşirkətinin J2-8243 nömrəli Bakı-Qroznı reysini yerinə yetirən “Embraer 190” təyyarəsinin fiziki və texniki kənar müdaxilə nəticəsində qəzaya uğraması ilə bağlı aparılan araşdırmaların ilkin nəticələrini və uçuşların təhlükəsizliyində yarana biləcək… pic.twitter.com/gEsg0UZZQv — AZAL — Azerbaijan Airlines (@azalofficial) December 27, 2024

У зв'язку з цим, враховуючи потенційні ризики для безпеки пілотів, авіакомпанія поінформувала про припинення польотів у низці російських міст.

Припинення польотів діятиме до завершення остаточного розслідування, — додали в компанії. Поширити

Сибіга прокоментував авіатрощу у Казахстані

Очільник МЗС України Андрій Сибіга вважає, що країна-агресорка РФ намагалася сховати сліди збиття азербайджанського літака у морі та закликав до справедливого розслідування авіакатастрофи.

Шеф української дипломатії наголосив, що катастрофа літака "Азербайджанських авіаліній" жахлива та висловив співчуття країні.