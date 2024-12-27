Авиакатастрофа в Казахстане. Власти Азербайджана назвали предварительную причину трагедии

"Азербайджанские авиалинии" и министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев назвали "внешнее влияние" предварительной причиной авиатрощи в Казахстане.

В Азербайджане обнародовали предварительную причину авиатрощи в Казахстане

По его словам, пострадавшие пассажиры и бортпроводники сообщили, что слышали звуки взрывов, когда самолет пролетал над Грозным. Также на крыле самолета видны следы пробоин, а внутри фюзеляжа повреждения от различных режущих предметов.

Пострадавшие граждане России также сообщили, что над Грозным слышали три раза звуки взрывов. По их словам, звуки взрывов доносились снаружи, а затем что-то задело самолет. Поделиться

Набиев отметил, что предварительное заключение специалистов, основанное на обломках самолета на земле и свидетельских показаниях, дает основания считать, что имело место "внешнее влияние" Однако следствие должно установить, из какого типа оружия он был осуществлен.

Если посмотреть на заявления казахстанских официальных лиц, они ссылаются на то, что версия о взрыве кислородного баллона на борту была выдвинута диспетчером из Ростова. Мы считаем, что, прежде всего, необходимо проверить достоверность этой информации. Это информация, предоставленная заинтересованной стороной, — подчеркнул министр, добавив, что звуки взрывов доносились снаружи.

Министр также отметил, что как местные, так и международные эксперты пришли к выводу, что экипаж самолета обнаружил героизм, совершив оптимальную посадку. В результате большинство людей на борту было спасено.

Азербайджан, пользуясь своим правом, также привлек к международным консультантам. Двое специалистов компании Embraer уже находятся на месте происшествия и включены в следственную группу. Специалисты из Бразилии также прибудут на место происшествия завтра.

Также "Азербайджанские авиалинии" в соцсети Х предварительной причиной крушения самолета в Казахстане называли "физическое и техническое внешнее влияние"

“Azərbaycan Hava Yolları” aviaşirkətinin J2-8243 nömrəli Bakı-Qroznı reysini yerinə yetirən “Embraer 190” təyyarəsinin fiziki və texniki kənar müdaxilə nəticəsində qəzaya uğraması ilə bağlı aparılan araşdırmaların ilkin nəticələrini və uçuşların təhlükəsizliyində yarana biləcək… pic.twitter.com/gEsg0UZZQv — AZAL — Azerbaijan Airlines (@azalofficial) December 27, 2024

В этой связи, учитывая потенциальные риски для безопасности пилотов, авиакомпания проинформировала о прекращении полетов в ряде российских городов.

Прекращение полетов будет действовать до завершения окончательного расследования, добавили в компании. Поделиться

Сибига прокомментировал авиатрощу в Казахстане

Глава МИД Украины Андрей Сибига считает, что страна-агрессорка РФ пыталась скрыть следы сбивания азербайджанского самолета в море и призвал к справедливому расследованию авиакатастрофы.

Шеф украинской дипломатии подчеркнул, что катастрофа самолета "Азербайджанских авиалиний" ужасна и выразил соболезнования стране.