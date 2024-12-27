Авиакатастрофа в Казахстане. Власти Азербайджана назвали предварительную причину трагедии

"Азербайджанские авиалинии" и министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев назвали "внешнее влияние" предварительной причиной авиатрощи в Казахстане.
Главные тезисы
- Власти Азербайджана назвали “внешнее влияние” предварительной причиной авиакатастрофы в Казахстане.
- Экипаж самолета проявил героизм, совершив оптимальную посадку, и спас большинство находившихся на борту.
- Азербайджан привлек международных консультантов для расследования авиакатастрофы и временно приостановил полеты в некоторые российские города.
В Азербайджане обнародовали предварительную причину авиатрощи в Казахстане
По его словам, пострадавшие пассажиры и бортпроводники сообщили, что слышали звуки взрывов, когда самолет пролетал над Грозным. Также на крыле самолета видны следы пробоин, а внутри фюзеляжа повреждения от различных режущих предметов.
Набиев отметил, что предварительное заключение специалистов, основанное на обломках самолета на земле и свидетельских показаниях, дает основания считать, что имело место "внешнее влияние" Однако следствие должно установить, из какого типа оружия он был осуществлен.
Если посмотреть на заявления казахстанских официальных лиц, они ссылаются на то, что версия о взрыве кислородного баллона на борту была выдвинута диспетчером из Ростова. Мы считаем, что, прежде всего, необходимо проверить достоверность этой информации. Это информация, предоставленная заинтересованной стороной, — подчеркнул министр, добавив, что звуки взрывов доносились снаружи.
Министр также отметил, что как местные, так и международные эксперты пришли к выводу, что экипаж самолета обнаружил героизм, совершив оптимальную посадку. В результате большинство людей на борту было спасено.
Азербайджан, пользуясь своим правом, также привлек к международным консультантам. Двое специалистов компании Embraer уже находятся на месте происшествия и включены в следственную группу. Специалисты из Бразилии также прибудут на место происшествия завтра.
Также "Азербайджанские авиалинии" в соцсети Х предварительной причиной крушения самолета в Казахстане называли "физическое и техническое внешнее влияние"
“Azərbaycan Hava Yolları” aviaşirkətinin J2-8243 nömrəli Bakı-Qroznı reysini yerinə yetirən “Embraer 190” təyyarəsinin fiziki və texniki kənar müdaxilə nəticəsində qəzaya uğraması ilə bağlı aparılan araşdırmaların ilkin nəticələrini və uçuşların təhlükəsizliyində yarana biləcək… pic.twitter.com/gEsg0UZZQv— AZAL — Azerbaijan Airlines (@azalofficial) December 27, 2024
В этой связи, учитывая потенциальные риски для безопасности пилотов, авиакомпания проинформировала о прекращении полетов в ряде российских городов.
Сибига прокомментировал авиатрощу в Казахстане
Глава МИД Украины Андрей Сибига считает, что страна-агрессорка РФ пыталась скрыть следы сбивания азербайджанского самолета в море и призвал к справедливому расследованию авиакатастрофы.
Шеф украинской дипломатии подчеркнул, что катастрофа самолета "Азербайджанских авиалиний" ужасна и выразил соболезнования стране.
Показательно, что российские СМИ сразу начали врать о причинах крушения, а также о том, что Россия заставила поврежденный самолет лететь через море. Скорее всего, это была попытка скрыть концы в воду, уничтожить доказательства своего преступления.
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