Согласно данным американских разведчиков, российская ПВО могла ошибочно сбить самолет авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" из-за ложной идентификации цели.
Главные тезисы
- Вполне возможно, что российские силы ПВО не смогли отличить пассажирский самолет от дрона.
- Представитель Совета национальной безопасности США указывает на определенные признаки российской причастности к трагедии.
- Власти Азербайджана ожидают, что Россия признает свою вину.
В разведке США озвучили свою версию событий
По словам журналистов, двое анонимных американских чиновников заявили, что российские силы ПВО, по всей вероятности, не смогли отличить пассажирский самолет от дрона.
Ключевые причины — его нерегулярный маршрут и высота полета.
С заявлением по этому поводу уже выступил спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
Стоит отметить, что Кирби отказывается раскрывать другие подробности, ссылаясь на то, что расследование продолжается.
Россия по-прежнему отказывается комментировать свою причастность к этой трагедии.
Власти Азербайджана назвали предварительную причину авиакатастрофы
27 декабря "Азербайджанские авиалинии" и министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев назвали "внешнее влияние" предварительной причиной авиакатастрофы в Казахстане.
Согласно их данным, именно оно спровоцировало повреждение самолета.
Пассажиры и бортпроводники рассказали, что слышали звуки взрывов во время полета над Грозным, которые могут свидетельствовать о вооруженном нападении на самолет.
Следует обратить внимание на то, что экипаж самолета сделал все возможное, чтобы совершить оптимальную посадку и спасти жизни большинства людей на борту.
Азербайджан привлек международных консультантов для расследования и прекратил полеты в некоторые российские города до завершения расследования.
Как удалось узнать журналистам, сейчас власти страны ожидают, что Россия публично признает свою вину за совершенное преступление.
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