Авиакатастрофа в Казахстане. Разведка США назвала вероятную причину
Категория
Мир
Дата публикации

Авиакатастрофа в Казахстане. Разведка США назвала вероятную причину

авиакатастрофа
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Источник:  Sky News

Согласно данным американских разведчиков, российская ПВО могла ошибочно сбить самолет авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" из-за ложной идентификации цели.

Главные тезисы

  • Вполне возможно, что российские силы ПВО не смогли отличить пассажирский самолет от дрона.
  • Представитель Совета национальной безопасности США указывает на определенные признаки российской причастности к трагедии.
  • Власти Азербайджана ожидают, что Россия признает свою вину.

В разведке США озвучили свою версию событий

По словам журналистов, двое анонимных американских чиновников заявили, что российские силы ПВО, по всей вероятности, не смогли отличить пассажирский самолет от дрона.

Ключевые причины — его нерегулярный маршрут и высота полета.

С заявлением по этому поводу уже выступил спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Мы видели некоторые первые признаки, безусловно, указывающие на возможность того, что этот самолет был сбит российскими системами ПВО.

Джон Кирби

Джон Кирби

Представитель Совета национальной безопасности США

Стоит отметить, что Кирби отказывается раскрывать другие подробности, ссылаясь на то, что расследование продолжается.

Россия по-прежнему отказывается комментировать свою причастность к этой трагедии.

Власти Азербайджана назвали предварительную причину авиакатастрофы

27 декабря "Азербайджанские авиалинии" и министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев назвали "внешнее влияние" предварительной причиной авиакатастрофы в Казахстане.

Согласно их данным, именно оно спровоцировало повреждение самолета.

Пассажиры и бортпроводники рассказали, что слышали звуки взрывов во время полета над Грозным, которые могут свидетельствовать о вооруженном нападении на самолет.

Следует обратить внимание на то, что экипаж самолета сделал все возможное, чтобы совершить оптимальную посадку и спасти жизни большинства людей на борту.

Азербайджан привлек международных консультантов для расследования и прекратил полеты в некоторые российские города до завершения расследования.

Как удалось узнать журналистам, сейчас власти страны ожидают, что Россия публично признает свою вину за совершенное преступление.

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