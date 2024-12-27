Факты свидетельствуют об ответственности России за трагедию — Зеленский отреагировал на авиакатастрофу в Казахстане

Фото и видео красноречиво свидетельствуют об ответственности России — Зеленский

Об этом Президент написал в соцсети X.

Появляется все большее количество подробностей ужасной катастрофы рейса "Азербайджанских авиалиний". Мои соболезнования Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу. Каждая человеческая жизнь ценна, и каждая потеря жизни заслуживает тщательного расследования ради установления истины. Владимир Зеленский Президент Украины

Он подчеркнул, что фото- и видеоматериалы с места крушения свидетельствуют о причастности России к трагедии.

З’являється дедалі більше подробиць жахливої катастрофи рейсу «Азербайджанських авіаліній». Мої співчуття Президенту Азербайджану Ільхаму Алієву та азербайджанському народові.



Кожне людське життя є цінним, і кожна втрата життя заслуговує на ретельне розслідування заради… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 27, 2024

По словам Президента, если Россия и дальше будет распространять ложь, как это было в случае с убытком MH17, необходимо будет консолидировать международное давление на Москву, чтобы установить правду и привлечь виновных к ответственности.

Напомним, пассажирский самолет Embraer, выполнявший рейс J2-8243, разбился 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Embraer летел из столицы Азербайджана Баку в Грозный на юге Чечни, а затем отклонился от курса на сотни километров над Каспийским морем. Он упал на противоположном берегу Каспия. Ближайший российский аэропорт на пути полета самолета Махачкала был закрыт.

Погибли 38 из 67 человек, находившихся на борту самолета.

Буданов заявил о причастности России к авиакатастрофе в Казахстане

Пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, потерпевший авиакатастрофы вблизи города Актау (Казахстан), был сбит российской системой ПВО «Панцирь-С1».

Об этом в комментарии The War Zone сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

Насколько нам известно, самолет (Azerbaijan Airlines — ред.) был сбит российским ЗРК «Панцирь-С1» на территории России. Кирилл Буданов Начальник ГУР

26 декабря ряд медиа, среди которых Reuters, со ссылкой на информированных собеседников с предварительными выводами азербайджанского расследования катастрофы, сообщили, что самолет был сбит российской системой ПВО «Панцирь-С».