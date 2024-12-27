Факты свидетельствуют об ответственности России за трагедию — Зеленский отреагировал на авиакатастрофу в Казахстане

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу из-за крушения самолета Azerbaijan Airlines.
Главные тезисы
- Фото и видеоматериалы подтверждают ответственность России за авиакатастрофу в Казахстане.
- Трагедия напоминает о сбитом рейсе MH17 и необходимости международного давления на Россию для установления правды.
- Президент Украины подчеркнул важность дальнейшего расследования и привлечения виновных к ответственности.
Фото и видео красноречиво свидетельствуют об ответственности России — Зеленский
Об этом Президент написал в соцсети X.
Он подчеркнул, что фото- и видеоматериалы с места крушения свидетельствуют о причастности России к трагедии.
З’являється дедалі більше подробиць жахливої катастрофи рейсу «Азербайджанських авіаліній». Мої співчуття Президенту Азербайджану Ільхаму Алієву та азербайджанському народові.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 27, 2024
Кожне людське життя є цінним, і кожна втрата життя заслуговує на ретельне розслідування заради…
По словам Президента, если Россия и дальше будет распространять ложь, как это было в случае с убытком MH17, необходимо будет консолидировать международное давление на Москву, чтобы установить правду и привлечь виновных к ответственности.
Напомним, пассажирский самолет Embraer, выполнявший рейс J2-8243, разбился 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Embraer летел из столицы Азербайджана Баку в Грозный на юге Чечни, а затем отклонился от курса на сотни километров над Каспийским морем. Он упал на противоположном берегу Каспия. Ближайший российский аэропорт на пути полета самолета Махачкала был закрыт.
Погибли 38 из 67 человек, находившихся на борту самолета.
Буданов заявил о причастности России к авиакатастрофе в Казахстане
Пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, потерпевший авиакатастрофы вблизи города Актау (Казахстан), был сбит российской системой ПВО «Панцирь-С1».
Об этом в комментарии The War Zone сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.
26 декабря ряд медиа, среди которых Reuters, со ссылкой на информированных собеседников с предварительными выводами азербайджанского расследования катастрофы, сообщили, что самолет был сбит российской системой ПВО «Панцирь-С».
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