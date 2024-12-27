Факты свидетельствуют об ответственности России за трагедию — Зеленский отреагировал на авиакатастрофу в Казахстане
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Факты свидетельствуют об ответственности России за трагедию — Зеленский отреагировал на авиакатастрофу в Казахстане

Владимир Зеленский
Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу из-за крушения самолета Azerbaijan Airlines.

Главные тезисы

  • Фото и видеоматериалы подтверждают ответственность России за авиакатастрофу в Казахстане.
  • Трагедия напоминает о сбитом рейсе MH17 и необходимости международного давления на Россию для установления правды.
  • Президент Украины подчеркнул важность дальнейшего расследования и привлечения виновных к ответственности.

Фото и видео красноречиво свидетельствуют об ответственности России — Зеленский

Об этом Президент написал в соцсети X.

Появляется все большее количество подробностей ужасной катастрофы рейса "Азербайджанских авиалиний". Мои соболезнования Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу. Каждая человеческая жизнь ценна, и каждая потеря жизни заслуживает тщательного расследования ради установления истины.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Он подчеркнул, что фото- и видеоматериалы с места крушения свидетельствуют о причастности России к трагедии.

По словам Президента, если Россия и дальше будет распространять ложь, как это было в случае с убытком MH17, необходимо будет консолидировать международное давление на Москву, чтобы установить правду и привлечь виновных к ответственности.

Напомним, пассажирский самолет Embraer, выполнявший рейс J2-8243, разбился 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Embraer летел из столицы Азербайджана Баку в Грозный на юге Чечни, а затем отклонился от курса на сотни километров над Каспийским морем. Он упал на противоположном берегу Каспия. Ближайший российский аэропорт на пути полета самолета Махачкала был закрыт.

Погибли 38 из 67 человек, находившихся на борту самолета.

Буданов заявил о причастности России к авиакатастрофе в Казахстане

Пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, потерпевший авиакатастрофы вблизи города Актау (Казахстан), был сбит российской системой ПВО «Панцирь-С1».

Об этом в комментарии The War Zone сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

Насколько нам известно, самолет (Azerbaijan Airlines — ред.) был сбит российским ЗРК «Панцирь-С1» на территории России.

Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

Начальник ГУР

26 декабря ряд медиа, среди которых Reuters, со ссылкой на информированных собеседников с предварительными выводами азербайджанского расследования катастрофы, сообщили, что самолет был сбит российской системой ПВО «Панцирь-С».

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