Факти свідчать про відповідальність Росії за трагедію — Зеленський відреагував на авіатрощу у Казахстані

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття Президенту Азербайджану Ільхаму Алієву та азербайджанському народові через катастрофу літака Azerbaijan Airlines.
Головні тези:
- Зеленський висловив співчуття Президенту Азербайджану та азербайджанському народу через катастрофу літака Azerbaijan Airlines.
- Фото та відеоматеріали говорять про відповідальність Росії за авіакатастрофу у Казахстані.
- Ця трагедія нагадує про збитий рейс MH17 та необхідність консолідації міжнародного тиску на Росію для встановлення правди.
Фото та відео красномовно свідчать про відповідальність Росії — Зеленський
Про це Президент написав у соцмережі X.
Він підкреслив, що фото- та відеоматеріали з місця катастрофи свідчать про причетність Росії до трагедії.
З’являється дедалі більше подробиць жахливої катастрофи рейсу «Азербайджанських авіаліній». Мої співчуття Президенту Азербайджану Ільхаму Алієву та азербайджанському народові.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 27, 2024
Кожне людське життя є цінним, і кожна втрата життя заслуговує на ретельне розслідування заради…
За словами Президента, якщо Росія й надалі поширюватиме брехню, як це було у випадку зі збиттям MH17, необхідно буде консолідувати міжнародний тиск на Москву, щоб встановити правду та притягнути винних до відповідальності.
Нагадаємо, пасажирський літак Embraer, який виконував рейс J2-8243, розбився 25 грудня поблизу міста Актау в Казахстані. Embraer летів зі столиці Азербайджану Баку до Грозного, що на півдні Чечні, а потім відхилився від курсу на сотні кілометрів над Каспійським морем. Він упав на протилежному березі Каспію. Найближчий російський аеропорт на шляху польоту літака, Махачкала, був закритий.
Загинули 38 з 67 людей, які перебували на борту літака.
Буданов заявив про причетність Росії до авіатрощі у Казахстані
Пасажирський літак Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines, який зазнав авіакатастрофи поблизу міста Актау (Казахстан), було збито російською системою ППО «Панцир-С1».
Про це в коментарі для видання The War Zone повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.
26 грудня низка медіа, серед яких Reuters, із посиланням на поінформованих співрозмовників з попередніми висновками азербайджанського розслідування катастрофи, повідомили, що літак був збитий російською системою ППО «Панцир-С».
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