Факти свідчать про відповідальність Росії за трагедію — Зеленський відреагував на авіатрощу у Казахстані

Фото та відео красномовно свідчать про відповідальність Росії — Зеленський

Про це Президент написав у соцмережі X.

З’являється дедалі більше подробиць жахливої катастрофи рейсу "Азербайджанських авіаліній". Мої співчуття Президенту Азербайджану Ільхаму Алієву та азербайджанському народові. Кожне людське життя є цінним, і кожна втрата життя заслуговує на ретельне розслідування заради встановлення істини. Володимир Зеленський Президент України

Він підкреслив, що фото- та відеоматеріали з місця катастрофи свідчать про причетність Росії до трагедії.

З’являється дедалі більше подробиць жахливої катастрофи рейсу «Азербайджанських авіаліній». Мої співчуття Президенту Азербайджану Ільхаму Алієву та азербайджанському народові.



Кожне людське життя є цінним, і кожна втрата життя заслуговує на ретельне розслідування заради… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 27, 2024

За словами Президента, якщо Росія й надалі поширюватиме брехню, як це було у випадку зі збиттям MH17, необхідно буде консолідувати міжнародний тиск на Москву, щоб встановити правду та притягнути винних до відповідальності.

Нагадаємо, пасажирський літак Embraer, який виконував рейс J2-8243, розбився 25 грудня поблизу міста Актау в Казахстані. Embraer летів зі столиці Азербайджану Баку до Грозного, що на півдні Чечні, а потім відхилився від курсу на сотні кілометрів над Каспійським морем. Він упав на протилежному березі Каспію. Найближчий російський аеропорт на шляху польоту літака, Махачкала, був закритий.

Загинули 38 з 67 людей, які перебували на борту літака.

Буданов заявив про причетність Росії до авіатрощі у Казахстані

Пасажирський літак Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines, який зазнав авіакатастрофи поблизу міста Актау (Казахстан), було збито російською системою ППО «Панцир-С1».

Про це в коментарі для видання The War Zone повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

Наскільки нам відомо, літак (Azerbaijan Airlines — ред.) був збитий російським ЗРК «Панцир-С1» на території Росії. Кирило Буданов Начальник ГУР

26 грудня низка медіа, серед яких Reuters, із посиланням на поінформованих співрозмовників з попередніми висновками азербайджанського розслідування катастрофи, повідомили, що літак був збитий російською системою ППО «Панцир-С».