Алиев выдвинул Путину четкие условия после сбития Россией азербайджанского самолета

Как удалось узнать журналистам, еще 27 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал извинений и признания вины от российского диктатора Владимира Путина, однако это не все.

Что Алиев требует от Путина

В чем они заключались (условия — ред.)? Во-первых, российская сторона должна извиниться перед Азербайджаном. Во-вторых, должна признать свою вину. Ильхам Алиев Президент Азербайджана

По словам азербайджанского лидера, третье условие заключается в том, что виновные должны быть наказаны, привлечены к уголовной ответственности.

И Азербайджанскому государству, пострадавшим пассажирам и членам экипажа должны быть выплачены компенсации. Это наши условия, — подчеркнул Ильхам Алиев. Поделиться

Глава государства обратил внимание на то, что первое условие российский диктатор Владимир Путин выполнил 28 декабря, когда лично позвонил ему и извинился.

Алиев питает надежду, что и другие условия официального Баку будут услышаны и исполнены.

Все эти условия справедливы. Здесь нет каких-либо чрезвычайных требований или вопросов, это основывается на международном опыте и принципах нормального поведения. Ильхам Алиев Президент Азербайджана

Алиев раскрыл подробности авиакатастрофы в Казахстане

Согласно его данным, самолет Embraer 190, разбившийся в районе города Актау в Казахстане, получил внешние повреждения еще на территории России, вблизи города Грозный.

Президент страны подчеркнул, что повреждения повлияли на управляемость самолета.

Известно, что азербайджанский гражданский самолет был выведен из управления посредством радиоэлектронной борьбы. Это стало первым этапом повреждения воздушного судна, — добавил глава государства. Поделиться

Кроме того, Алиев официально подтвердил, что хвостовая часть самолета сильно пострадала в результате обстрелов с земли.