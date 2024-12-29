Алиев выдвинул Путину четкие условия после сбития Россией азербайджанского самолета

Как удалось узнать журналистам, еще 27 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал извинений и признания вины от российского диктатора Владимира Путина, однако это не все.
Главные тезисы
- Условия включают: извинения, признание вины, наказание виновных и выплату компенсаций пострадавшим.
- Алиев раскрыл новые детали авиакатастрофы в Казахстане и рассказал о повреждениях, повлиявших на управляемость самолета.
Что Алиев требует от Путина
По словам азербайджанского лидера, третье условие заключается в том, что виновные должны быть наказаны, привлечены к уголовной ответственности.
Глава государства обратил внимание на то, что первое условие российский диктатор Владимир Путин выполнил 28 декабря, когда лично позвонил ему и извинился.
Алиев питает надежду, что и другие условия официального Баку будут услышаны и исполнены.
Алиев раскрыл подробности авиакатастрофы в Казахстане
Согласно его данным, самолет Embraer 190, разбившийся в районе города Актау в Казахстане, получил внешние повреждения еще на территории России, вблизи города Грозный.
Президент страны подчеркнул, что повреждения повлияли на управляемость самолета.
Кроме того, Алиев официально подтвердил, что хвостовая часть самолета сильно пострадала в результате обстрелов с земли.
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