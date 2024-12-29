Зеленский отреагировал на масштабную авиакатастрофу в Южной Корее

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Южной Корее. В результате аварии погибли более 100 человек.
Главные тезисы
- Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших и поддержал народ Южной Кореи в это тяжелое время.
- Авиакатастрофа произошла при посадке самолета Boeing авиакомпании Jeju Air, в результате чего погибли более 100 человек.
- Официальные причины аварии пока не установлены, но указывается возможность отказа шасси, возможно из-за столкновения с птицей.
- На борту самолета находились 175 пассажиров и 6 членов экипажа, причина аварии находится под тщательным расследованием.
Зеленский выразил соболезнования семьям погибших
Владимир Зеленский выразил глубокие соболезнования семьям погибших, народу Южной Кореи и исполняющему обязанности президента страны Чхве Сан Моку.
Трагічна новина про жахливу авіакатастрофу Jeju Air у міжнародному аеропорту «Муан» в окрузі Муан, Республіка Корея, яка забрала так багато життів. Кожне втрачене життя — це незмірна трагедія.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 29, 2024
Від імені українського народу та від себе особисто висловлюю щирі співчуття родинам…
Что известно об авиакатастрофе в Южной Корее
Как отмечают СМИ, катастрофа произошла во время посадки самолета Boeing авиакомпании Jeju Air, выполнявшего рейс из Таиланда.
На борту находились 175 пассажиров и 6 членов экипажа.
Сначала было известно о гибели 85 человек. Впоследствии количество погибших стало 120 человек.
Чиновники предполагают, что авария могла произойти из-за отказа шасси, возможно, вызванного столкновением с птицей. Начато расследование по установлению точной причины трагедии.
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