Зеленский отреагировал на масштабную авиакатастрофу в Южной Корее
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский отреагировал на масштабную авиакатастрофу в Южной Корее

Владимир Зеленский
Зеленский отреагировал на масштабную авиакатастрофу в Южной Корее
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Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Южной Корее. В результате аварии погибли более 100 человек.

Главные тезисы

  • Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших и поддержал народ Южной Кореи в это тяжелое время.
  • Авиакатастрофа произошла при посадке самолета Boeing авиакомпании Jeju Air, в результате чего погибли более 100 человек.
  • Официальные причины аварии пока не установлены, но указывается возможность отказа шасси, возможно из-за столкновения с птицей.
  • На борту самолета находились 175 пассажиров и 6 членов экипажа, причина аварии находится под тщательным расследованием.

Зеленский выразил соболезнования семьям погибших

Ужасная новость о трагической авиакатастрофе самолета Jeju Air в международном аэропорту "Муан" в Республике Корея, унесшей столько жизней. Каждая потеря — это неизмеримая трагедия.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Владимир Зеленский выразил глубокие соболезнования семьям погибших, народу Южной Кореи и исполняющему обязанности президента страны Чхве Сан Моку.

Украина разделяет ваше горе и поддерживает корейский народ в это тяжелое время, добавил Владимир Зеленский.

Что известно об авиакатастрофе в Южной Корее

Как отмечают СМИ, катастрофа произошла во время посадки самолета Boeing авиакомпании Jeju Air, выполнявшего рейс из Таиланда.

На борту находились 175 пассажиров и 6 членов экипажа.

Сначала было известно о гибели 85 человек. Впоследствии количество погибших стало 120 человек.

Чиновники предполагают, что авария могла произойти из-за отказа шасси, возможно, вызванного столкновением с птицей. Начато расследование по установлению точной причины трагедии.

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