Зеленский отреагировал на масштабную авиакатастрофу в Южной Корее

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Южной Корее. В результате аварии погибли более 100 человек.

Зеленский выразил соболезнования семьям погибших

Ужасная новость о трагической авиакатастрофе самолета Jeju Air в международном аэропорту "Муан" в Республике Корея, унесшей столько жизней. Каждая потеря — это неизмеримая трагедия. Владимир Зеленский Президент Украины

Владимир Зеленский выразил глубокие соболезнования семьям погибших, народу Южной Кореи и исполняющему обязанности президента страны Чхве Сан Моку.

Трагічна новина про жахливу авіакатастрофу Jeju Air у міжнародному аеропорту «Муан» в окрузі Муан, Республіка Корея, яка забрала так багато життів. Кожне втрачене життя — це незмірна трагедія.



Від імені українського народу та від себе особисто висловлюю щирі співчуття родинам… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 29, 2024

Украина разделяет ваше горе и поддерживает корейский народ в это тяжелое время, добавил Владимир Зеленский. Поделиться

Что известно об авиакатастрофе в Южной Корее

Как отмечают СМИ, катастрофа произошла во время посадки самолета Boeing авиакомпании Jeju Air, выполнявшего рейс из Таиланда.

На борту находились 175 пассажиров и 6 членов экипажа.

Сначала было известно о гибели 85 человек. Впоследствии количество погибших стало 120 человек.