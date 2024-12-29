Зеленський відреагував на масштабну авіакатастрофу у Південній Кореї
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський відреагував на масштабну авіакатастрофу у Південній Кореї

Володимир Зеленський
Зеленський відреагував на масштабну авіакатастрофу у Південній Кореї
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Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв’язку з авіакатастрофою в Південній Кореї. Внаслідок аварії загинуло понад 100 людей.

Головні тези:

  • Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих та підтримав народ Південної Кореї в цей важкий час.
  • Авіакатастрофа сталася під час посадки літака Boeing авіакомпанії Jeju Air, в результаті чого загинуло понад 100 осіб.
  • Офіційні причини аварії поки що не встановлені, але вказується можливість відмови шасі, можливо, через зіткнення із птахом.
  • На борту літака перебувало 175 пасажирів і 6 членів екіпажу, причина аварії знаходиться під ретельним розслідуванням.

Зеленський висловив співчуття родинам загиблих

Жахлива новина про трагічну авіакатастрофу літака Jeju Air у міжнародному аеропорту "Муан" у Республіці Корея, яка забрала стільки життів. Кожна втрата — це незмірна трагедія.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Володимир Зеленський висловив глибокі співчуття родинам загиблих, народу Південної Кореї та виконувачу обов’язків президента країни Чхве Сан Моку.

Україна поділяє ваше горе та підтримує корейський народ у цей важкий час, — додав Володимир Зеленський.

Що відомо про авіакатастрофу у Південній Кореї

Як зазначають ЗМІ, катастрофа сталася під час посадки літака Boeing авіакомпанії Jeju Air, що виконував рейс із Таїланду.

На борту перебувало 175 пасажирів і 6 членів екіпажу. На кадрах, опублікованих у мережі, видно, як літак без видимих шасі ковзає смугою, а потім врізається у стіну, спричиняючи вибух, пожежу та уламки. Причина аварії поки що офіційно не встановлена.

Спершу було відомо про загибель 85 осіб. Згодом кількість загиблих стало 120 осіб.

Чиновники припускають, що аварія могла статися через відмову шасі, можливо, спричинену зіткненням із птахом. Розпочато розслідування для встановлення точної причини трагедії.

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