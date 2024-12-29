Зеленський відреагував на масштабну авіакатастрофу у Південній Кореї

Трагічна новина про жахливу авіакатастрофу Jeju Air у міжнародному аеропорту «Муан» в окрузі Муан, Республіка Корея, яка забрала так багато життів. Кожне втрачене життя — це незмірна трагедія.



Від імені українського народу та від себе особисто висловлюю щирі співчуття родинам…