В Южной Корее разбился пассажирский самолет — более сотни человек погибли

29 декабря, в международном аэропорту Муан в Южной Корее произошла авиакатастрофа. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и потерпел крушение. Предварительно известно о 120 погибших.

Что известно об авиакатастрофе в Южной Корее

Как отмечают СМИ, катастрофа произошла во время посадки самолета Boeing авиакомпании Jeju Air, выполнявшего рейс из Таиланда.

На борту находились 175 пассажиров и 6 членов экипажа. На кадрах, опубликованных в сети, видно, как самолет без видимых шасси скользит полосой, а затем врезается в стену, вызывая взрыв, пожар и обломки. Причина аварии пока официально не установлена.

BREAKING: Video shows crash of Jeju Air Flight 2216 in South Korea. 181 people on board pic.twitter.com/9rQUC0Yxt8 — BNO News (@BNONews) December 29, 2024

Агентство Yonhap сообщает, что в результате катастрофы погибли по меньшей мере 28 человек, а два человека выжили. Информация о состоянии других пассажиров уточняется.

Представитель аэропорта заявил Reuters, что спасатели пытаются эвакуировать людей из хвостовой части самолета. Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сон Мок поручил организовать масштабную спасательную операцию.

Сначала было известно о гибели 85 человек. Впоследствии количество погибших стало 120 человек.

Чиновники предполагают, что авария могла произойти из-за отказа шасси, возможно, вызванного столкновением с птицей. Начато расследование по установлению точной причины трагедии.

Предыдущая авиакатастрофа

Напомним, пассажирский самолет Embraer, выполнявший рейс J2-8243, разбился 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане.

Embraer летел из столицы Азербайджана Баку в Грозный на юге Чечни, а затем отклонился от курса на сотни километров над Каспийским морем. Он упал на противоположном берегу Каспия. Ближайший российский аэропорт на пути полета самолета Махачкала был закрыт.

Погибли 38 из 67 человек, находившихся на борту самолета.

26 декабря ряд медиа, среди которых Reuters, со ссылкой на информированных собеседников с предварительными выводами азербайджанского расследования катастрофы, сообщили, что самолет был сбит российской системой ПВО «Панцирь-С».