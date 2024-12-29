Самолет компании Azerbaijan Airlines, потерпевший крушение в Казахстане, был поврежден во время пребывания на территории России. По предварительным данным, его обстреляли из земли.
Главные тезисы
- Самолет компании Azerbaijan Airlines был поврежден во время авиакатастрофы в Казахстане и на территории РФ.
- Президент Азербайджана заявил о влиянии земли России на повреждение самолета, пытаясь установить ответственность.
- Российские официальные лица опровергают версии причин катастрофы, что затрудняет расследование и установление правдивой информации.
- Предыдущий вывод от властей Азербайджана указывает на вероятное "внешнее влияние" как причину авиатрощи, приведшего к гибели 38 человек.
Алиев озвучил новые детали авиакатастрофы в Казахстане
Как заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, самолет Embraer 190, разбившийся в районе города Актау в Казахстане, получил внешние повреждения еще на территории России, близ города Грозный.
Он также отметил, что повреждения повлияли на управляемость самолета.
Алиев также добавил, что хвостовая часть самолета сильно пострадала в результате обстрелов с земли.
Президент Азербайджана призвал Россию взять на себя ответственность, наказать виновных и выплатить компенсацию.
Окончательные причины крушения станут известны после расшифровки "черных ящиков".
Власти Азербайджана назвали предварительную причину авиакатастрофы
27 декабря "Азербайджанские авиалинии" и министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев назвали "внешнее влияние" предварительной причиной авиатрощи в Казахстане.
Согласно их данным, именно он вызвал повреждение самолета.
В результате аварии погибли 38 человек.
Пассажиры и бортпроводники рассказали, что слышали звуки взрывов при полете над Грозным, которые могут свидетельствовать о вооруженном нападении на самолет.
Следует обратить внимание на то, что экипаж самолета сделал все возможное, чтобы совершить оптимальную посадку и спасти жизнь большинства людей на борту.
Накануне диктатор Владимир Путин во время телефонного разговора с Алиевым извинился, что "трагический инцидент с самолетом Azerbaijan Airlines произошел в воздушном пространстве России", но вины россиян не признал.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-