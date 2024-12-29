Авиатроща в Казахстане. Самолет атаковали с земли на территории РФ
Категория
Мир
Дата публикации

Авиатроща в Казахстане. Самолет атаковали с земли на территории РФ

Авиатроща в Казахстане. Самолет атаковали с земли на территории РФ
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Источник:  Президент Азербайджана

Самолет компании Azerbaijan Airlines, потерпевший крушение в Казахстане, был поврежден во время пребывания на территории России. По предварительным данным, его обстреляли из земли.

Главные тезисы

  • Самолет компании Azerbaijan Airlines был поврежден во время авиакатастрофы в Казахстане и на территории РФ.
  • Президент Азербайджана заявил о влиянии земли России на повреждение самолета, пытаясь установить ответственность.
  • Российские официальные лица опровергают версии причин катастрофы, что затрудняет расследование и установление правдивой информации.
  • Предыдущий вывод от властей Азербайджана указывает на вероятное "внешнее влияние" как причину авиатрощи, приведшего к гибели 38 человек.

Алиев озвучил новые детали авиакатастрофы в Казахстане

Как заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, самолет Embraer 190, разбившийся в районе города Актау в Казахстане, получил внешние повреждения еще на территории России, близ города Грозный.

Он также отметил, что повреждения повлияли на управляемость самолета.

Известно, что азербайджанский гражданский самолет был выведен из управления с помощью радиоэлектронной борьбы. Это стало первым этапом повреждения воздушного судна, подчеркнул президент.

Алиев также добавил, что хвостовая часть самолета сильно пострадала в результате обстрелов с земли.

Президент Азербайджана призвал Россию взять на себя ответственность, наказать виновных и выплатить компенсацию.

Удивляет и смущает, что российские официальные лица пытаются замять ситуацию, выдвигая версии о взрыве газового баллона. Такое поведение только усложняет ситуацию и не способствует установлению правды, — отметил Алиев.

Окончательные причины крушения станут известны после расшифровки "черных ящиков".

Власти Азербайджана назвали предварительную причину авиакатастрофы

27 декабря "Азербайджанские авиалинии" и министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев назвали "внешнее влияние" предварительной причиной авиатрощи в Казахстане.

Согласно их данным, именно он вызвал повреждение самолета.

В результате аварии погибли 38 человек.

Пассажиры и бортпроводники рассказали, что слышали звуки взрывов при полете над Грозным, которые могут свидетельствовать о вооруженном нападении на самолет.

Следует обратить внимание на то, что экипаж самолета сделал все возможное, чтобы совершить оптимальную посадку и спасти жизнь большинства людей на борту.

Накануне диктатор Владимир Путин во время телефонного разговора с Алиевым извинился, что "трагический инцидент с самолетом Azerbaijan Airlines произошел в воздушном пространстве России", но вины россиян не признал.

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