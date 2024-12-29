Авіатроща у Казахстані. Літак атакували із землі на території РФ

Літак компанії Azerbaijan Airlines, що зазнав аварії в Казахстані, був пошкоджений під час перебування на території Росії. За попередніми даними, його обстріляли із землі.

Алієв озвучив нові деталі авіакатастрофи у Казахстані

Як заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв, літак Embraer 190, який розбився в районі міста Актау в Казахстані, зазнав зовнішніх ушкоджень ще на території Росії, поблизу міста Грозний.

Він також зазначив, що пошкодження вплинули на керованість літака.

Відомо, що азербайджанський цивільний літак був виведений з керування за допомогою засобів радіоелектронної боротьби. Це стало першим етапом пошкодження повітряного судна, — наголосив президент. Поширити

Алієв також додав, що хвостова частина літака сильно постраждала внаслідок обстрілу із землі.

Президент Азербайджану закликав Росію взяти на себе відповідальність, покарати винних та виплатити компенсацію.

Дивує і засмучує, що російські офіційні особи намагаються зам'яти ситуацію, висуваючи версії про вибух газового балона. Така поведінка лише ускладнює ситуацію й не сприяє встановленню правди, — зазначив Алієв. Поширити

Остаточні причини катастрофи стануть відомі після розшифровки "чорних скриньок".

Влада Азербайджана назвала попередню причину авіакатастрофи

27 грудня "Азербайджанські авіалінії" та міністр цифрового розвитку і транспорту Азербайджану Рашад Набієв назвали "зовнішній вплив" попередньою причиною авіатрощі в Казахстані.

Згідно з їхніми даними, саме він спричинив пошкодження літака.

Унаслідок аварії загинули 38 людей.

Пасажири та бортпровідники розповіли, що чули звуки вибухів під час польоту над Грозним, які можуть свідчити про збройний напад на літак.

Варто звернути увагу на те, що екіпаж літака зробив усе можливе, щоб здійснити оптимальну посадку й врятувати життя більшості людей на борту.