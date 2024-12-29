Авіатроща у Казахстані. Літак атакували із землі на території РФ

Літак компанії Azerbaijan Airlines, що зазнав аварії в Казахстані, був пошкоджений під час перебування на території Росії. За попередніми даними, його обстріляли із землі.
Головні тези:
- Літак компанії Azerbaijan Airlines був пошкоджений під час авіакатастрофи в Казахстані та на території РФ.
- Президент Азербайджану заявив про вплив землі Росії на пошкодження літака, намагаючись встановити відповідальність.
- Російські офіційні особи спростовують версії причини катастрофи, що ускладнює розслідування та встановлення правдивої інформації.
- Попередній висновок від влади Азербайджану вказує на імовірний 'зовнішній вплив' як причину авіатрощі, який призвів до загибелі 38 людей.
Алієв озвучив нові деталі авіакатастрофи у Казахстані
Як заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв, літак Embraer 190, який розбився в районі міста Актау в Казахстані, зазнав зовнішніх ушкоджень ще на території Росії, поблизу міста Грозний.
Він також зазначив, що пошкодження вплинули на керованість літака.
Алієв також додав, що хвостова частина літака сильно постраждала внаслідок обстрілу із землі.
Президент Азербайджану закликав Росію взяти на себе відповідальність, покарати винних та виплатити компенсацію.
Остаточні причини катастрофи стануть відомі після розшифровки "чорних скриньок".
Влада Азербайджана назвала попередню причину авіакатастрофи
27 грудня "Азербайджанські авіалінії" та міністр цифрового розвитку і транспорту Азербайджану Рашад Набієв назвали "зовнішній вплив" попередньою причиною авіатрощі в Казахстані.
Згідно з їхніми даними, саме він спричинив пошкодження літака.
Унаслідок аварії загинули 38 людей.
Пасажири та бортпровідники розповіли, що чули звуки вибухів під час польоту над Грозним, які можуть свідчити про збройний напад на літак.
Варто звернути увагу на те, що екіпаж літака зробив усе можливе, щоб здійснити оптимальну посадку й врятувати життя більшості людей на борту.
Напередодні диктатор Володимир Путін під час телефонної розмови з Алієвим попросив вибачення що "трагічний інцидент із літаком Azerbaijan Airlines стався в повітряному просторі Росії", але провини росіян не визнав.
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