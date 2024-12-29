Алієв висунув Путіну чіткі умови після збиття Росією азербайджанського літака

Як вдалося дізнатися журналістам, ще 27 грудня президент Азербайджану Ільхам Алієв зажадав вибачень і визнання провини від російського диктатора Володимира Путіна, однак це не все.

Що Алієв вимагає від Путіна

У чому вони полягали (умови — ред.)? По-перше, російська сторона повинна вибачитися перед Азербайджаном. По-друге, повинна визнати свою провину. Ільхам Алієв Президент Азербайджану

За словами азербайджанського лідера, третє умова полягає в тому, що винні мають бути покарані, притягнуті до кримінальної відповідальності.

І Азербайджанській державі, постраждалим пасажирам і членам екіпажу мають бути виплачені компенсації. Це наші умови, — наголосив Ільхам Алієв. Поширити

Глава держави звернув увагу на те, що першу умову російський диктатор Володимир Путін виконав 28 грудня, коли особисто подзвонив йому і попросив вибачення.

Алієв плекає надію, що й інші умови офіційного Баку будуть почуті та виконані.

Усі ці умови справедливі. Тут немає якихось надзвичайних вимог чи питань, це ґрунтується на міжнародному досвіді та принципах нормальної людської поведінки. Ільхам Алієв Президент Азербайджану

Алієв розкрив подробиці авіатрощі у Казахстані

Згідно з його даними, літак Embraer 190, який розбився в районі міста Актау в Казахстані, зазнав зовнішніх ушкоджень ще на території Росії, поблизу міста Грозний.

Президент країни наголосив, що пошкодження вплинули на керованість літака.

Відомо, що азербайджанський цивільний літак був виведений з керування за допомогою засобів радіоелектронної боротьби. Це стало першим етапом пошкодження повітряного судна, — додав глава держави. Поширити

Окрім того, Алієв офіційно підтвердив, що хвостова частина літака сильно постраждала внаслідок обстрілу із землі.