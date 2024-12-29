Алієв висунув Путіну чіткі умови після збиття Росією азербайджанського літака

Як вдалося дізнатися журналістам, ще 27 грудня президент Азербайджану Ільхам Алієв зажадав вибачень і визнання провини від російського диктатора Володимира Путіна, однак це не все.
Головні тези:
- Умови включають вибачення, визнання провини, покарання винних та виплату компенсацій постраждалим.
- Алієв розкрив нові деталі авіатрощі у Казахстані та розповів про пошкодження, що вплинули на керованість літака.
Що Алієв вимагає від Путіна
За словами азербайджанського лідера, третє умова полягає в тому, що винні мають бути покарані, притягнуті до кримінальної відповідальності.
Глава держави звернув увагу на те, що першу умову російський диктатор Володимир Путін виконав 28 грудня, коли особисто подзвонив йому і попросив вибачення.
Алієв плекає надію, що й інші умови офіційного Баку будуть почуті та виконані.
Алієв розкрив подробиці авіатрощі у Казахстані
Згідно з його даними, літак Embraer 190, який розбився в районі міста Актау в Казахстані, зазнав зовнішніх ушкоджень ще на території Росії, поблизу міста Грозний.
Президент країни наголосив, що пошкодження вплинули на керованість літака.
Окрім того, Алієв офіційно підтвердив, що хвостова частина літака сильно постраждала внаслідок обстрілу із землі.
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