Азербайджан надасть 1 млн дол гуманітарної допомоги Україні

Президент Азербайджану Ільгам Алієв підписав розпорядження про виділення мільйона доларів для надання гуманітарної допомоги Україні.
Головні тези:
- Президент Азербайджану Ільгам Алієв виділив 1 мільйон доларів гуманітарної допомоги Україні.
- Кошти будуть направлені у міністерство енергетики Азербайджану для закупівлі електричного обладнання для України.
- Дії Азербайджану є проявом дружби та партнерства між двома країнами.
- Азербайджан надсилає гуманітарну допомогу українському народу в умовах складної ситуації в Україні.
- Рішення про виділення гуманітарної допомоги було ухвалено з резервного фонду президента Азербайджану на 2025 рік.
Азербайджан допомагає Україні
Про це йдеться на сайті президента Азербайджану
Кошти направлять у міністерство енергетики Азербайджану, яке має закупити електричне обладнання та передати його Україні.
У розпорядженні президента Азербайджану наголосили, що відносини між Баку та Києвом розвиваються на ґрунті дружби та партнерства.
У зв’язку з ситуацією, що склалася в Україні, азербайджанська держава неодноразово надсилала гуманітарну допомогу українському народу.
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