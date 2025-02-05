Азербайджан надасть 1 млн дол гуманітарної допомоги Україні
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Азербайджан надасть 1 млн дол гуманітарної допомоги Україні

Алієв
Джерело:  online.ua

Президент Азербайджану Ільгам Алієв підписав розпорядження про виділення мільйона доларів для надання гуманітарної допомоги Україні.

Головні тези:

  • Президент Азербайджану Ільгам Алієв виділив 1 мільйон доларів гуманітарної допомоги Україні.
  • Кошти будуть направлені у міністерство енергетики Азербайджану для закупівлі електричного обладнання для України.
  • Дії Азербайджану є проявом дружби та партнерства між двома країнами.
  • Азербайджан надсилає гуманітарну допомогу українському народу в умовах складної ситуації в Україні.
  • Рішення про виділення гуманітарної допомоги було ухвалено з резервного фонду президента Азербайджану на 2025 рік.

Азербайджан допомагає Україні

Про це йдеться на сайті президента Азербайджану

Кошти направлять у міністерство енергетики Азербайджану, яке має закупити електричне обладнання та передати його Україні.

У розпорядженні президента Азербайджану наголосили, що відносини між Баку та Києвом розвиваються на ґрунті дружби та партнерства.

У зв’язку з ситуацією, що склалася в Україні, азербайджанська держава неодноразово надсилала гуманітарну допомогу українському народу.

Виділити міністерству енергетики Азербайджанської Республіки з резервного фонду президента Азербайджанської Республіки кошти в розмірі 1,0 (одного) мільйона доларів США в еквіваленті в манатах, передбачених у державному бюджеті Азербайджанської Республіки на 2025 рік, для закупівлі та відвантаження електрообладнання, виготовленого в Азербайджанській Республіці, з метою надання гуманітарної допомоги Україні, — йдеться в указі Алієва.

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