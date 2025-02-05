Азербайджан надасть 1 млн дол гуманітарної допомоги Україні

Президент Азербайджану Ільгам Алієв підписав розпорядження про виділення мільйона доларів для надання гуманітарної допомоги Україні.

Азербайджан допомагає Україні

Про це йдеться на сайті президента Азербайджану

Кошти направлять у міністерство енергетики Азербайджану, яке має закупити електричне обладнання та передати його Україні.

У розпорядженні президента Азербайджану наголосили, що відносини між Баку та Києвом розвиваються на ґрунті дружби та партнерства.

У зв’язку з ситуацією, що склалася в Україні, азербайджанська держава неодноразово надсилала гуманітарну допомогу українському народу.