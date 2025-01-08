Іншого виходу немає. Азербайджан кинув виклик Вірменії

Азербайджанський лідер Ільхам Алієв почав стверджувати, що його країна сусідить із "фашистською державою", маючи на увазі Вірменію. Ба більше, президент додав, що вважає її "джерелом загрози для регіону".

Алієв почав публічно погрожувати Вірменії

Як стверджує президент Азербайджану, Вірменія "фактично є джерелом загрози для регіону", а незалежна вірменська держава "по суті є фашистською державою".

Ільхам Алієв також почав стверджувати, що нею "протягом майже 30 років керували носії фашистської ідеології".

Тому фашизм має бути знищений. Його знищить або керівництво Вірменії, або ми. Іншого виходу в нас немає. Ільхам Алієв Президент Азербайджану

Що важливо розуміти, гучна та неочікувана заява азербайджанського лідера де-факто знамену собою нову хвилю ескалацію у відносинах офіційних Баку та Єревана.

Вірменська влада поки не відреагувала на погрози Ільхама Алієва.

Що відомо про переговори Азербайджану та Вірменії

Ще в серпні 2024 року прем’єр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що Єреван запропонував Баку підписати вже узгоджені частини проєкту мирного договору.

Як стверджує політик, його команда направила нову пропозицію Азербайджану, як тільки вона була готова.

Нікол Пашинян також додав, що в останньому проєкті мирного договору із 17 статей 13 повністю узгоджені, а ще у трьох статтях переважно узгоджений словниковий запас.

Суть нашої пропозиції така: беремо всі узгоджені статті та формулювання і підписуємо це як мирний договір. Ми вважаємо це можливим, оскільки в них закріплені всі фундаментальні принципи миру між Вірменією та Азербайджаном. Нікол Пашинян Прем’єр-міністр Вірменії

За його словами, Єреван пропонує продовжити обговорення питань, які не будуть охоплені угодою.