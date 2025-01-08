Другого выхода нет. Азербайджан бросил вызов Армении

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев начал утверждать, что его страна соседствует с "фашистским государством", имея в виду Армению. Более того, президент добавил, что считает ее "источником угрозы для региона".
Главные тезисы
- Лидер Азербайджана спровоцировал новую волну эскалации в регионе.
- Армянские власти пока не отреагировали на заявления президента Алиева.
- Узнайте больше о переговорах между Азербайджаном и Арменией.
Алиев начал публично угрожать Армении
Как утверждает президент Азербайджана, Армения "фактически является источником угрозы для региона", а независимое армянское государство "по сути является фашистским государством".
Ильхам Алиев также начал утверждать, что ею "на протяжении почти 30 лет руководили носители фашистской идеологии".
Что важно понимать, громкое и неожиданное заявление азербайджанского лидера де-факто знаменует собой новую волну эскалации в отношениях официальных Баку и Еревана.
Армянские власти пока не отреагировали на угрозы Ильхама Алиева.
Что известно о переговорах Азербайджана и Армении
Еще в августе 2024 г. премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван предложил Баку подписать уже согласованные части проекта мирного договора.
Как утверждает политик, его команда направила новое предложение Азербайджану, как только оно было готово.
Никол Пашинян также добавил, что в последнем проекте мирного договора из 17 статей 13 полностью согласованы, а еще в трех статьях преимущественно согласован словарный запас.
По его словам, Ереван предлагает продолжить обсуждение вопросов, которые не будут охвачены соглашением.
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