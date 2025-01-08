Другого выхода нет. Азербайджан бросил вызов Армении

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев начал утверждать, что его страна соседствует с "фашистским государством", имея в виду Армению. Более того, президент добавил, что считает ее "источником угрозы для региона".

Алиев начал публично угрожать Армении

Как утверждает президент Азербайджана, Армения "фактически является источником угрозы для региона", а независимое армянское государство "по сути является фашистским государством".

Ильхам Алиев также начал утверждать, что ею "на протяжении почти 30 лет руководили носители фашистской идеологии".

Поэтому фашизм должен быть уничтожен. Его уничтожит либо руководство Армении, либо мы. Другого выхода у нас нет. Ильхам Алиев Президент Азербайджана

Что важно понимать, громкое и неожиданное заявление азербайджанского лидера де-факто знаменует собой новую волну эскалации в отношениях официальных Баку и Еревана.

Армянские власти пока не отреагировали на угрозы Ильхама Алиева.

Что известно о переговорах Азербайджана и Армении

Еще в августе 2024 г. премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван предложил Баку подписать уже согласованные части проекта мирного договора.

Как утверждает политик, его команда направила новое предложение Азербайджану, как только оно было готово.

Никол Пашинян также добавил, что в последнем проекте мирного договора из 17 статей 13 полностью согласованы, а еще в трех статьях преимущественно согласован словарный запас.

Суть нашего предложения такова: берем все согласованные статьи и формулировки и подписываем это как мирный договор. Мы считаем это возможным, поскольку у них закреплены все фундаментальные принципы мира между Арменией и Азербайджаном. Никол Пашинян Премьер-министр Армении

По его словам, Ереван предлагает продолжить обсуждение вопросов, которые не будут охвачены соглашением.