Президент Азербайджану Ільхам Алієв не братиме участі в російському параді до "Дня перемоги". Його візиту чекали в Кремлі.
Головні тези:
- Президент Азербайджану відмовився літати на парад до Путіна у зв'язку з участю у внутрішніх заходах у своїй країні.
- Причиною відмови також можуть бути напружені відносини між Росією та Азербайджаном після авіакатастрофи літака “Азербайджанських авіаліній” на території Казахстану.
Алієв передумав їхати до Путіна
Про це заявив помічник нелегітимного президента РФ Володимира Путіна Юрій Ушаков.
Надійшло таке повідомлення, що Алієв не прилетить, на жаль. Пояснили так, що він має взяти участь у внутрішніх заходах, присвячених Гейдару Алієву (третій президент Азербайджану, батько Ільхама Алієва — ред.).
Також до Москви не зможе прилетіти президент Лаосу Тхонглун Сісуліт, оскільки в нього нібито коронавірус.
Варто зауважити, що відносини між Росією та Азербайджаном останнім часом напружені, оскільки Росія підбила у своєму повітряному просторі літак "Азербайджанських авіаліній". Після цього він розбився на території Казахстану.
Алієв вимагав покарати винних. Він зазначив, що вина за авіакатастрофу лежить на представниках РФ.
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