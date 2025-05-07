Президент Азербайджану Ільхам Алієв не братиме участі в російському параді до "Дня перемоги". Його візиту чекали в Кремлі.

Алієв передумав їхати до Путіна

Про це заявив помічник нелегітимного президента РФ Володимира Путіна Юрій Ушаков.

Надійшло таке повідомлення, що Алієв не прилетить, на жаль. Пояснили так, що він має взяти участь у внутрішніх заходах, присвячених Гейдару Алієву (третій президент Азербайджану, батько Ільхама Алієва — ред.).

Також до Москви не зможе прилетіти президент Лаосу Тхонглун Сісуліт, оскільки в нього нібито коронавірус.

Нагадаємо, 9 травня в Москві відбудеться парад на честь "Дня перемоги". Його мають відвідати кілька десятків лідерів, зокрема президент Сербії Александар Вучич, прем'єр Словаччини Роберт Фіцо та лідер КНР Сі Цзіньпін. Поширити

Варто зауважити, що відносини між Росією та Азербайджаном останнім часом напружені, оскільки Росія підбила у своєму повітряному просторі літак "Азербайджанських авіаліній". Після цього він розбився на території Казахстану.