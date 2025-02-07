Азербайджан висунув жорстку вимогу Росії на тлі розслідування авіатрощі
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Світ
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Азербайджан висунув жорстку вимогу Росії на тлі розслідування авіатрощі

Алієв
Джерело:  Ехо Кавказу

Офіційний Баку вимагає від Москви закрити "Російський дім" у столиці країни, який є представництвом "Россотруднічества". Це стало ще однією реакцією Азербайджану на збиття Росією рейсу "Азербайджанських авіаліній".

Головні тези:

  • Суттєве погіршення стосунків між Баку та Москвою сталося через реакцію РФ на авіакатастрофу.
  • Азербайджан уже звинувачує Росію в недружній та шпигунській діяльності.

Ставлення Азербайджану до Росії значно погіршилося

Як вдалося дізнатися журналістам, азербайджанські дипломати направили Кремлю офіційну ноту щодо припинення діяльності "Російського дому" — це відбулося ще 3 лютого.

Російський інформаційно-культурний центр "Російський дім", що є представництвом "Россотруднічества" в Азербайджані, не зареєстрований як юридична особа, — виступив з заявою з цього приводу представник МЗС Айхан Гаджизаде.

Команда лідера країни Ільха Алієва назвала це серйозним порушенням законодавства Азербайджану. Наразі офіційний Баку очікує від Кремля відповідних кроків.

Що важливо розуміти, нещодавно підконтрольний владі телеканал Baku.tv опублікував критичний репортаж про діяльність "Російського дому", під час якого його працівників де-факто звинуватили у недружній та шпигунській діяльності.

Ставлення Азербайджану до Росії суттєво погіршилося після реакції Москви на інцидент зі збиттям рейсу "Азербайджанських авіаліній", що прямував із Баку до Грозного.

Ільхам Алієв офіційно підтвердив, що літак був обстріляний із землі. За його словами, РФ повинна визнати свою провину, своєчасно перепросити перед Азербайджаном та розкрити реальну правду про катастрофу.

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