Азербайджан висунув жорстку вимогу Росії на тлі розслідування авіатрощі

Офіційний Баку вимагає від Москви закрити "Російський дім" у столиці країни, який є представництвом "Россотруднічества". Це стало ще однією реакцією Азербайджану на збиття Росією рейсу "Азербайджанських авіаліній".

Ставлення Азербайджану до Росії значно погіршилося

Як вдалося дізнатися журналістам, азербайджанські дипломати направили Кремлю офіційну ноту щодо припинення діяльності "Російського дому" — це відбулося ще 3 лютого.

Російський інформаційно-культурний центр "Російський дім", що є представництвом "Россотруднічества" в Азербайджані, не зареєстрований як юридична особа, — виступив з заявою з цього приводу представник МЗС Айхан Гаджизаде. Поширити

Команда лідера країни Ільха Алієва назвала це серйозним порушенням законодавства Азербайджану. Наразі офіційний Баку очікує від Кремля відповідних кроків.

Що важливо розуміти, нещодавно підконтрольний владі телеканал Baku.tv опублікував критичний репортаж про діяльність "Російського дому", під час якого його працівників де-факто звинуватили у недружній та шпигунській діяльності.

Ставлення Азербайджану до Росії суттєво погіршилося після реакції Москви на інцидент зі збиттям рейсу "Азербайджанських авіаліній", що прямував із Баку до Грозного.