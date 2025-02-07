Азербайджан выдвинул жесткое требование РФ на фоне расследования авиакатастрофы

Официальный Баку требует от Москвы закрыть "Русский дом" в столице страны, который является представительством "Россотрудничества". Это стало еще одной реакцией Азербайджана на сбитие Россией рейса "Азербайджанских авиалиний".
Главные тезисы
- Существенное ухудшение отношений между Баку и Москвой произошло из-за реакции РФ на авиакатастрофу.
- Азербайджан уже обвиняет Россию в недружественной и шпионской деятельности.
Отношения Азербайджана и России значительно ухудшились
Как удалось узнать журналистам, азербайджанские дипломаты направили Кремлю официальную ноту о прекращении деятельности "Русского дома" — это произошло еще 3 февраля.
Команда лидера страны Ильха Алиева назвала это серьезным нарушением законодательства Азербайджана. Сейчас официальный Баку ожидает от Кремля соответствующих шагов.
Что важно понимать, недавно подконтрольный властям телеканал Baku.tv опубликовал критический репортаж о деятельности "Русского дома", во время которого его работники де-факто обвинили в недружественной и шпионской деятельности.
Отношение Азербайджана к России существенно ухудшилось после реакции Москвы на инцидент со сбитием рейса "Азербайджанских авиалиний", следовавшего из Баку в Грозный.
Ильхам Алиев официально подтвердил, что самолет был обстрелян с земли. По его словам, РФ должна признать свою вину, своевременно извиниться перед Азербайджаном и раскрыть реальную правду о катастрофе.
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