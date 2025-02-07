Азербайджан выдвинул жесткое требование РФ на фоне расследования авиакатастрофы

Официальный Баку требует от Москвы закрыть "Русский дом" в столице страны, который является представительством "Россотрудничества". Это стало еще одной реакцией Азербайджана на сбитие Россией рейса "Азербайджанских авиалиний".

Отношения Азербайджана и России значительно ухудшились

Как удалось узнать журналистам, азербайджанские дипломаты направили Кремлю официальную ноту о прекращении деятельности "Русского дома" — это произошло еще 3 февраля.

Российский информационно-культурный центр "Русский дом", представляющий представительство "Россотрудничества" в Азербайджане, не зарегистрирован как юридическое лицо, — выступил с заявлением по этому поводу представитель МИД Айхан Гаджизаде. Поделиться

Команда лидера страны Ильха Алиева назвала это серьезным нарушением законодательства Азербайджана. Сейчас официальный Баку ожидает от Кремля соответствующих шагов.

Что важно понимать, недавно подконтрольный властям телеканал Baku.tv опубликовал критический репортаж о деятельности "Русского дома", во время которого его работники де-факто обвинили в недружественной и шпионской деятельности.

Отношение Азербайджана к России существенно ухудшилось после реакции Москвы на инцидент со сбитием рейса "Азербайджанских авиалиний", следовавшего из Баку в Грозный.