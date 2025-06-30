Обыски и аресты. В Азербайджане расследуют деятельность пропагандистского агентства РФ Sputnik

Министерство внутренних дел Азербайджана провело масштабную спецоперацию в офисе агентства Sputnik – бакинского отделения РФ международного информационного агентства "Россия сегодня".
Главные тезисы
- Министерство внутренних дел Азербайджана провело спецоперацию в офисе агентства Sputnik, что привело к аресту нескольких сотрудников, включая представителей ФСБ России.
- Решение приостановить деятельность Sputnik в Азербайджане связано с необходимостью обеспечения паритета с азербайджанскими государственными медиа за рубежом.
Азербайджан расследует деятельность пропагандистского агентства РФ Sputnik
В ходе операции были задержаны несколько человек, среди которых двое сотрудников Федеральной службы безопасности России, работавших в этом ведомстве.
Основная цель — расследование деятельности агентства, которое с февраля 2025 года официально должно было прекратить работу в связи с решением властей Азербайджана.
В феврале этого года правительство Азербайджана приняло решение приостановить деятельность "Sputnik" как филиала российского агентства "Россия сегодня".
Это решение было мотивировано необходимостью обеспечить паритет в работе между азербайджанскими государственными медиа за рубежом и иностранными журналистами, работающими в стране.
Однако редакция и коллектив "Sputnik" не выполнили эти требования и продолжали работать, что явилось основанием для проведения правоохранительной операции.
В настоящее время идет следствие, МВД Азербайджана проверяет обстоятельства деятельности агентства и сотрудничество задержанных с иностранными спецслужбами.
Напомним, что в столице Азербайджана Баку полиция провела обыски в офисе российского пропагандистского агентства "Sputnik-Азербайджан".
Известно, что "Sputnik-Азербайджан" является частью государственного российского медиахолдинга "Россия сегодня", подчиняющегося Кремлю.
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