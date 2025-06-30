Обыски и аресты. В Азербайджане расследуют деятельность пропагандистского агентства РФ Sputnik
Категория
Мир
Дата публикации

Обыски и аресты. В Азербайджане расследуют деятельность пропагандистского агентства РФ Sputnik

Азербайджан
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Источник:  online.ua

Министерство внутренних дел Азербайджана провело масштабную спецоперацию в офисе агентства Sputnik – бакинского отделения РФ международного информационного агентства "Россия сегодня".

Главные тезисы

  • Министерство внутренних дел Азербайджана провело спецоперацию в офисе агентства Sputnik, что привело к аресту нескольких сотрудников, включая представителей ФСБ России.
  • Решение приостановить деятельность Sputnik в Азербайджане связано с необходимостью обеспечения паритета с азербайджанскими государственными медиа за рубежом.

Азербайджан расследует деятельность пропагандистского агентства РФ Sputnik

В ходе операции были задержаны несколько человек, среди которых двое сотрудников Федеральной службы безопасности России, работавших в этом ведомстве.

По информации издания, операция началась утром и продолжается под жестким контролем Министерства внутренних дел.

Основная цель — расследование деятельности агентства, которое с февраля 2025 года официально должно было прекратить работу в связи с решением властей Азербайджана.

В феврале этого года правительство Азербайджана приняло решение приостановить деятельность "Sputnik" как филиала российского агентства "Россия сегодня".

Это решение было мотивировано необходимостью обеспечить паритет в работе между азербайджанскими государственными медиа за рубежом и иностранными журналистами, работающими в стране.

В частности, количество журналистов "Sputnik Азербайджан" в Баку должно было соответствовать численности сотрудников азербайджанского агентства AZERTAC в России.

Однако редакция и коллектив "Sputnik" не выполнили эти требования и продолжали работать, что явилось основанием для проведения правоохранительной операции.

В настоящее время идет следствие, МВД Азербайджана проверяет обстоятельства деятельности агентства и сотрудничество задержанных с иностранными спецслужбами.

Напомним, что в столице Азербайджана Баку полиция провела обыски в офисе российского пропагандистского агентства "Sputnik-Азербайджан".

Это произошло после рейдов российских силовиков в Екатеринбурге, где погибли несколько азербайджанцев и еще десятки задержали.

Известно, что "Sputnik-Азербайджан" является частью государственного российского медиахолдинга "Россия сегодня", подчиняющегося Кремлю.

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