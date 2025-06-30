Обшуки та арешти. В Азербайджані розслідують діяльність пропагандистської агенції РФ Sputnik

Міністерство внутрішніх справ Азербайджану провело масштабну спецоперацію в офісі агентства Sputnik - бакинського відділення РФ міжнародного інформаційного агентства "Россия сегодня".

Азербайджан розслідує діяльність пропагандистської агенції РФ Sputnik

Під час операції були затримані кілька осіб, серед яких двоє співробітників Федеральної служби безпеки Росії, які працювали в цьому відомстві.

За інформацією видання, операція почалася вранці і триває під суворим контролем Міністерства внутрішніх справ. Поширити

Основна мета — розслідування діяльності агентства, яке з лютого 2025 року офіційно мало припинити роботу у зв’язку з рішенням влади Азербайджану.

У лютому цього року уряд Азербайджану ухвалив рішення призупинити діяльність "Sputnik" як філії російського агентства "Россия сегодня".

Це рішення було мотивоване необхідністю забезпечити паритет у роботі між азербайджанськими державними медіа за кордоном та іноземними журналістами, що працюють у країні.

Зокрема кількість журналістів "Sputnik Азербайджан" у Баку мала відповідати чисельності співробітників азербайджанського агентства AZERTAC у Росії. Поширити

Однак редакція та колектив "Sputnik" не виконали ці вимоги і продовжували працювати, що стало підставою для проведення правоохоронної операції.

Наразі триває слідство, МВС Азербайджану перевіряє обставини діяльності агентства і співпрацю затриманих із іноземними спецслужбами.

Нагадаємо,що у столиці Азербайджану Баку поліція провела обшуки в офісі російського пропагандистського агентства "Sputnik-Азербайджан".

Це сталося після рейдів російських силовиків у Єкатеринбурзі, де загинули кілька азербайджанців та ще десятки осіб затримали. Поширити

Відомо, що "Sputnik-Азербайджан" є частиною державного російського медіахолдингу "Россия сегодня", який підпорядковується Кремлю.