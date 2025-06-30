Обшуки та арешти. В Азербайджані розслідують діяльність пропагандистської агенції РФ Sputnik
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Світ
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Обшуки та арешти. В Азербайджані розслідують діяльність пропагандистської агенції РФ Sputnik

Азербайджан
Джерело:  online.ua

Міністерство внутрішніх справ Азербайджану провело масштабну спецоперацію в офісі агентства Sputnik - бакинського відділення РФ міжнародного інформаційного агентства "Россия сегодня".

Головні тези:

  • Міністерство внутрішніх справ Азербайджану проводить розслідування діяльності пропагандистської агенції РФ Sputnik в країні.
  • Спецоперація в офісі Sputnik в Баку призвела до затримання кількох осіб, включаючи співробітників ФСБ Росії.
  • Призупинення діяльності Sputnik в Азербайджані у лютому 2025 року було мотивоване необхідністю забезпечення паритету з азербайджанськими державними медіа за кордоном.

Азербайджан розслідує діяльність пропагандистської агенції РФ Sputnik

Під час операції були затримані кілька осіб, серед яких двоє співробітників Федеральної служби безпеки Росії, які працювали в цьому відомстві.

За інформацією видання, операція почалася вранці і триває під суворим контролем Міністерства внутрішніх справ.

Основна мета — розслідування діяльності агентства, яке з лютого 2025 року офіційно мало припинити роботу у зв’язку з рішенням влади Азербайджану.

У лютому цього року уряд Азербайджану ухвалив рішення призупинити діяльність "Sputnik" як філії російського агентства "Россия сегодня".

Це рішення було мотивоване необхідністю забезпечити паритет у роботі між азербайджанськими державними медіа за кордоном та іноземними журналістами, що працюють у країні.

Зокрема кількість журналістів "Sputnik Азербайджан" у Баку мала відповідати чисельності співробітників азербайджанського агентства AZERTAC у Росії.

Однак редакція та колектив "Sputnik" не виконали ці вимоги і продовжували працювати, що стало підставою для проведення правоохоронної операції.

Наразі триває слідство, МВС Азербайджану перевіряє обставини діяльності агентства і співпрацю затриманих із іноземними спецслужбами.

Нагадаємо,що у столиці Азербайджану Баку поліція провела обшуки в офісі російського пропагандистського агентства "Sputnik-Азербайджан".

Це сталося після рейдів російських силовиків у Єкатеринбурзі, де загинули кілька азербайджанців та ще десятки осіб затримали.

Відомо, що "Sputnik-Азербайджан" є частиною державного російського медіахолдингу "Россия сегодня", який підпорядковується Кремлю.

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