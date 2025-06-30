Обшуки та арешти. В Азербайджані розслідують діяльність пропагандистської агенції РФ Sputnik

Міністерство внутрішніх справ Азербайджану провело масштабну спецоперацію в офісі агентства Sputnik - бакинського відділення РФ міжнародного інформаційного агентства "Россия сегодня".
Головні тези:
- Міністерство внутрішніх справ Азербайджану проводить розслідування діяльності пропагандистської агенції РФ Sputnik в країні.
- Спецоперація в офісі Sputnik в Баку призвела до затримання кількох осіб, включаючи співробітників ФСБ Росії.
- Призупинення діяльності Sputnik в Азербайджані у лютому 2025 року було мотивоване необхідністю забезпечення паритету з азербайджанськими державними медіа за кордоном.
Азербайджан розслідує діяльність пропагандистської агенції РФ Sputnik
Під час операції були затримані кілька осіб, серед яких двоє співробітників Федеральної служби безпеки Росії, які працювали в цьому відомстві.
Основна мета — розслідування діяльності агентства, яке з лютого 2025 року офіційно мало припинити роботу у зв’язку з рішенням влади Азербайджану.
У лютому цього року уряд Азербайджану ухвалив рішення призупинити діяльність "Sputnik" як філії російського агентства "Россия сегодня".
Це рішення було мотивоване необхідністю забезпечити паритет у роботі між азербайджанськими державними медіа за кордоном та іноземними журналістами, що працюють у країні.
Однак редакція та колектив "Sputnik" не виконали ці вимоги і продовжували працювати, що стало підставою для проведення правоохоронної операції.
Наразі триває слідство, МВС Азербайджану перевіряє обставини діяльності агентства і співпрацю затриманих із іноземними спецслужбами.
Нагадаємо,що у столиці Азербайджану Баку поліція провела обшуки в офісі російського пропагандистського агентства "Sputnik-Азербайджан".
Відомо, що "Sputnik-Азербайджан" є частиною державного російського медіахолдингу "Россия сегодня", який підпорядковується Кремлю.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-