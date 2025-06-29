Країна-агресорка Росія потрапила під шквал критики, насамперед з боку Азербайджану, після облави силовиків РФ у Єкатеринбурзі. Що важливо розуміти, внаслідок неї загинули кілька уродженців Азербайджану та десятки були затримані.

Росія знову в епіцентрі гучного скандалу

Що важливо розуміти, в Єкатеринбурзі затримали понад 50 уродженців Азербайджану за нерозкритою кримінальною справою про вбивство Юніса Пашаєва у 2001 році.

Міжнародний резонанс виник після того, як головні підозрювані у справі — брати Гусейн і Зіяддін Сафарові — невдовзі після затримання померли.

Силовики РФ одразу почали цинічно брехати, що їм стало зле.

На тлі таких неочікуваних подій МЗС Азербайджану офіційно оголосило про виклик посла Росії Петра Волокових.

Останнього висловили "рішучий протест" у звʼязку із затриманням азербайджанців у Єкатеринбурзі.

Азербайджанська сторона підкреслила, що під час затримання двоє її громадян "були жорстоко вбиті", кілька людей "отримали важкі поранення", а дев'ять людей були заарештовані. Поширити

Окрім того, 29 червня в Азербайджані скасували культурні заходи, заплановані до проведення "російськими державними та приватними установами".