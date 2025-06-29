Росіяни атакували Херсон та Степногірськ — є загиблі
Категорія
Україна
Дата публікації

Росіяни атакували Херсон та Степногірськ — є загиблі

Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Росіяни продовжують вбивати мирних українців

Російські загарбники продовжують тероризувати різні регіони України. 29 червня під удари ворога потрапив Херсон, а також Степногірськ Запорізької області. Наразі відомо про щонайменше двох загиблих. 

Головні тези:

  • Загиблій у Степногірську було 70 років.
  • У Херсоні повідомляють про загибель місцевого мешканця.

Росіяни продовжують вбивати мирних українців

Як повідомляє місцева влада, близько 06:00 29 червня армія РФ здійснила атаку на Степногірськ Запорізької області.

Цього разу ворог влучив у багатоповерхівку — згодом під завалами знайшли тіло жінки. Загибель цивільної офіційно підтвердила Запорізька ОВА.

Окрім того, повідомляється, що російські загарбники били з різного озброєння: КАБи, РСЗВ, артилерія, дрони.

Згідно з останніми даними, загиблій було 70 років.

Про ситуацію в Херсоні розповів голова ОВА Олександр Прокудін.

За словами останнього, внаслідок обстрілу поранення, несумісні з життям, дістав чоловік. Його особу наразі встановлюють.

Також вказано, що постраждав 61-річний херсонець.

Його доправили до лікарні з вибуховою травмою та уламковими пораненнями, медики надають йому допомогу.

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