Россияне атаковали Херсон и Степногорск — есть погибшие

Российские захватчики продолжают терроризировать разные регионы Украины. 29 июня под удары врага попал Херсон, а также Степногорск Запорожской области. Пока известно о двух погибших.
Главные тезисы
- Погибшей в Степногорске было 70 лет.
- В Херсоне сообщают о гибели местного жителя.
Россияне продолжают убивать мирных украинцев
Как сообщают местные власти, около 06:00 29 июня армия РФ совершила атаку на Степногорск Запорожской области.
На этот раз враг попал в многоэтажку — впоследствии под завалами нашли тело женщины. Смерть гражданской официально подтвердила Запорожская ОВА.
Кроме того, сообщается, что российские захватчики били из разного вооружения: КАБы, РСЗО, артиллерия, дроны.
Согласно последним данным, погибшей было 70 лет.
О ситуации в Херсоне рассказал глава ОВА Александр Прокудин.
По словам последнего, в результате обстрела ранения, несовместимые с жизнью, получил мужчина. Его личность устанавливают.
Также указано, что пострадал 61-летний херсонец.
Его доставили в больницу с взрывной травмой и обломочными ранениями, медики оказывают ему помощь.
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