Россияне атаковали Херсон и Степногорск — есть погибшие
Категория
Украина
Дата публикации

Россияне атаковали Херсон и Степногорск — есть погибшие

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
Россияне продолжают убивать мирных украинцев
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Российские захватчики продолжают терроризировать разные регионы Украины. 29 июня под удары врага попал Херсон, а также Степногорск Запорожской области. Пока известно о двух погибших.

Главные тезисы

  • Погибшей в Степногорске было 70 лет.
  • В Херсоне сообщают о гибели местного жителя.

Россияне продолжают убивать мирных украинцев

Как сообщают местные власти, около 06:00 29 июня армия РФ совершила атаку на Степногорск Запорожской области.

На этот раз враг попал в многоэтажку — впоследствии под завалами нашли тело женщины. Смерть гражданской официально подтвердила Запорожская ОВА.

Кроме того, сообщается, что российские захватчики били из разного вооружения: КАБы, РСЗО, артиллерия, дроны.

Согласно последним данным, погибшей было 70 лет.

О ситуации в Херсоне рассказал глава ОВА Александр Прокудин.

По словам последнего, в результате обстрела ранения, несовместимые с жизнью, получил мужчина. Его личность устанавливают.

Также указано, что пострадал 61-летний херсонец.

Его доставили в больницу с взрывной травмой и обломочными ранениями, медики оказывают ему помощь.

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