Россияне атаковали Херсон и Степногорск — есть погибшие

Российские захватчики продолжают терроризировать разные регионы Украины. 29 июня под удары врага попал Херсон, а также Степногорск Запорожской области. Пока известно о двух погибших.

Россияне продолжают убивать мирных украинцев

Как сообщают местные власти, около 06:00 29 июня армия РФ совершила атаку на Степногорск Запорожской области.

На этот раз враг попал в многоэтажку — впоследствии под завалами нашли тело женщины. Смерть гражданской официально подтвердила Запорожская ОВА.

Кроме того, сообщается, что российские захватчики били из разного вооружения: КАБы, РСЗО, артиллерия, дроны.

Согласно последним данным, погибшей было 70 лет.

О ситуации в Херсоне рассказал глава ОВА Александр Прокудин.

По словам последнего, в результате обстрела ранения, несовместимые с жизнью, получил мужчина. Его личность устанавливают.

Также указано, что пострадал 61-летний херсонец.