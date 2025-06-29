Между Россией и Азербайджаном вспыхнул громкий конфликт
Категория
Мир
Дата публикации

Между Россией и Азербайджаном вспыхнул громкий конфликт

Россия снова в эпицентре громкого скандала
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Страна-агрессорка Россия попала под шквал критики, прежде всего со стороны Азербайджана, после облавы силовиков РФ в Екатеринбурге. Что важно понимать, в результате погибли несколько уроженцев Азербайджана и десятки были задержаны.

Главные тезисы

  • Главные подозреваемые по делу об убийстве Юниса Пашаева вскоре после задержания погибли.
  • Азербайджан отреагировал жесткими действиями на последние события.

Россия снова в эпицентре громкого скандала

Что важно понимать, в Екатеринбурге задержали более 50 уроженцев Азербайджана по нераскрытому уголовному делу об убийстве Юниса Пашаева в 2001 году.

Международный резонанс возник после того, как главные подозреваемые по делу — братья Гусейн и Зиядин Сафару — вскоре после задержания скончались.

Силовики РФ сразу начали цинично врать, что им стало плохо.

На фоне столь неожиданных событий МИД Азербайджана официально объявил о вызове посла России Петра Волоковых.

Последнему выразили "решительный протест" в связи с задержанием азербайджанцев в Екатеринбурге.

Азербайджанская сторона подчеркнула, что во время задержания двое ее граждан "были жестоко убиты", несколько человек "получили тяжелые ранения", а девять человек были арестованы.

Кроме того, 29 июня в Азербайджане отменили культурные мероприятия, запланированные на проведение "российскими государственными и частными учреждениями".

Визит парламентской делегации Азербайджана в Москву также был отменен из-за "демонстративных, целенаправленных убийств и актов насилия на этнической почве, совершенных правоохранительными органами Российской Федерации против азербайджанцев в Екатеринбурге без суда и следствия".

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