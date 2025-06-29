Между Россией и Азербайджаном вспыхнул громкий конфликт

Страна-агрессорка Россия попала под шквал критики, прежде всего со стороны Азербайджана, после облавы силовиков РФ в Екатеринбурге. Что важно понимать, в результате погибли несколько уроженцев Азербайджана и десятки были задержаны.
Главные тезисы
- Главные подозреваемые по делу об убийстве Юниса Пашаева вскоре после задержания погибли.
- Азербайджан отреагировал жесткими действиями на последние события.
Россия снова в эпицентре громкого скандала
Что важно понимать, в Екатеринбурге задержали более 50 уроженцев Азербайджана по нераскрытому уголовному делу об убийстве Юниса Пашаева в 2001 году.
Международный резонанс возник после того, как главные подозреваемые по делу — братья Гусейн и Зиядин Сафару — вскоре после задержания скончались.
Силовики РФ сразу начали цинично врать, что им стало плохо.
На фоне столь неожиданных событий МИД Азербайджана официально объявил о вызове посла России Петра Волоковых.
Последнему выразили "решительный протест" в связи с задержанием азербайджанцев в Екатеринбурге.
Кроме того, 29 июня в Азербайджане отменили культурные мероприятия, запланированные на проведение "российскими государственными и частными учреждениями".
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