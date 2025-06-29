Выход из Оттавской конвенции. МИД объяснило решение Зеленского

Министерство иностранных дел обращает внимание на то, что через Конвенцию о запрете применения, накопления запасов, производстве противопехотных мин, которую также называют "Оттавской конвенцией", Украина лишена права на справедливую самозащиту.

Почему Украине важно выйти из Оттавской конвенции

Что важно понимать, что страна-агрессорка Россия не является участницей Оттавской конвенции.

Уже 11 лет она ведет войну против Украины и активно использует противопехотные мины как метод ведения войны. Именно это создало ассиметричное преимущество для врага.

Украина ратифицировала Конвенцию в 2005 году и на тот момент не могла предположить, что события будут развиваться подобным образом.

Следовательно, учитывая безусловный приоритет обороны нашего государства от жестокой российской агрессии, нашей земли от оккупации, а людей от ужасных российских зверств, Украина приняла непростое, но необходимое политическое решение о прекращении выполнения нерелевантных обязательств по Оттавской конвенции. Убеждены, что этот шаг необходим и соответствующий уровню угроз, ведь речь идет о выживании и сохранении Украины как суверенного, независимого и свободного государства, — сказано в заявлении МИД. Поделиться

Следует также отметить, что агрессия России уже заставила Латвию, Литву, Эстонию, Польшу и Финляндию выйти из Оттавской конвенции.