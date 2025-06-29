Выход из Оттавской конвенции. МИД объяснило решение Зеленского

Министерство иностранных дел обращает внимание на то, что через Конвенцию о запрете применения, накопления запасов, производстве противопехотных мин, которую также называют "Оттавской конвенцией", Украина лишена права на справедливую самозащиту.
Главные тезисы
- Украина должна отдавать безусловный приоритет безопасности своих граждан и обороне своего государства.
- Идентичное решение уже приняли некоторые союзники Киева в Европе.
Почему Украине важно выйти из Оттавской конвенции
Что важно понимать, что страна-агрессорка Россия не является участницей Оттавской конвенции.
Уже 11 лет она ведет войну против Украины и активно использует противопехотные мины как метод ведения войны. Именно это создало ассиметричное преимущество для врага.
Украина ратифицировала Конвенцию в 2005 году и на тот момент не могла предположить, что события будут развиваться подобным образом.
Следует также отметить, что агрессия России уже заставила Латвию, Литву, Эстонию, Польшу и Финляндию выйти из Оттавской конвенции.
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