Выход из Оттавской конвенции. МИД объяснило решение Зеленского
Категория
Украина
Дата публикации

Выход из Оттавской конвенции. МИД объяснило решение Зеленского

МИД Украины
Почему Украине важно выйти из Оттавской конвенции
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Министерство иностранных дел обращает внимание на то, что через Конвенцию о запрете применения, накопления запасов, производстве противопехотных мин, которую также называют "Оттавской конвенцией", Украина лишена права на справедливую самозащиту.

Главные тезисы

  • Украина должна отдавать безусловный приоритет безопасности своих граждан и обороне своего государства.
  • Идентичное решение уже приняли некоторые союзники Киева в Европе.

Почему Украине важно выйти из Оттавской конвенции

Что важно понимать, что страна-агрессорка Россия не является участницей Оттавской конвенции.

Уже 11 лет она ведет войну против Украины и активно использует противопехотные мины как метод ведения войны. Именно это создало ассиметричное преимущество для врага.

Украина ратифицировала Конвенцию в 2005 году и на тот момент не могла предположить, что события будут развиваться подобным образом.

Следовательно, учитывая безусловный приоритет обороны нашего государства от жестокой российской агрессии, нашей земли от оккупации, а людей от ужасных российских зверств, Украина приняла непростое, но необходимое политическое решение о прекращении выполнения нерелевантных обязательств по Оттавской конвенции. Убеждены, что этот шаг необходим и соответствующий уровню угроз, ведь речь идет о выживании и сохранении Украины как суверенного, независимого и свободного государства, — сказано в заявлении МИД.

Следует также отметить, что агрессия России уже заставила Латвию, Литву, Эстонию, Польшу и Финляндию выйти из Оттавской конвенции.

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