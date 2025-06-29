Вихід з Оттавської конвенції. МЗС пояснило рішення Зеленського

Міністерство закордонних справ звертає увагу на те, що через Конвенцію про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва протипіхотних мін, яку також називають "Оттавською конвенцією", Україна позбавлена права на справедливий самозахист.

Чому Україні важливо вийти з Оттавської конвенції

Що важливо розуміти, країна-агресорка Росія не є учасницею Оттавської конвенції.

Уже 11 років вона веде війну проти України та активно використовує протипіхотні міни як метод ведення війни. Саме це створило асиметричну перевагу для ворога.

Україна ратифікувала Конвенцію у 2005 році й на той момент не могла передбачити, що події будуть розвиватися подібним чином.

Відтак, враховуючи безумовний пріоритет оборони нашої держави від жорсткої російської агресії, нашої землі від окупації, а людей — від жахливих російських звірств, Україна ухвалила непросте, але необхідне політичне рішення про припинення виконання нерелевантних зобов’язань за Оттавською конвенцією. Переконані, що цей крок є необхідним та відповідним рівню загроз, адже йдеться про виживання та збереження України як суверенної, незалежної та вільної держави, — йдеться в заяві МЗС. Поширити

Варто також зазначити, що агресія Росії уже змусила Латвію, Литву, Естонію, Польщу та Фінляндію також вийти з Оттавської конвенції.