Вихід з Оттавської конвенції. МЗС пояснило рішення Зеленського

Міністерство закордонних справ звертає увагу на те, що через Конвенцію про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва протипіхотних мін, яку також називають "Оттавською конвенцією", Україна позбавлена права на справедливий самозахист.
Головні тези:
- Україна змушена надавати безумовний пріоритет безпеці своїх громадян та обороні своєї держави.
- Ідентичне рішення уже ухвалили деякі союзники Києва в Європі.
Чому Україні важливо вийти з Оттавської конвенції
Що важливо розуміти, країна-агресорка Росія не є учасницею Оттавської конвенції.
Уже 11 років вона веде війну проти України та активно використовує протипіхотні міни як метод ведення війни. Саме це створило асиметричну перевагу для ворога.
Україна ратифікувала Конвенцію у 2005 році й на той момент не могла передбачити, що події будуть розвиватися подібним чином.
Варто також зазначити, що агресія Росії уже змусила Латвію, Литву, Естонію, Польщу та Фінляндію також вийти з Оттавської конвенції.
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