Зеленський відреагував на гучний конфлікт Росії та Азербайджану

1 липня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що провів телефонні перемовини з лідером Азербайджану Ільхамом Алієвим. Президент наголосив, що висловив йому свою підтримку на тлі останніх подій.
Головні тези:
- Володимир Зеленський висловив співчуття Азербайджану.
- Обидва лідера домовилися про проведення засідання Спільної міжурядової комісії з економічного співробітництва.
Зеленський підтримав Азербайджан у конфлікті з Росією
Окрім того, глава держави висловив співчуття Азербайджану у зв’язку з убивством на території Росії братів Сафарових.
На переконання Володимира Зеленського, всі факти будуть з’ясовані, потрібно встановити справедливість.
Також вказано, що у центрі уваги сторін були двосторонні відносини — енергетика та співпраця в гуманітарній сфері.
На цьому тлі Зеленський та Алієв дійшли згоди щодо проведення засідання Спільної міжурядової комісії з економічного співробітництва.
Урядовці обох країн активізують роботу у цьому напрямку.
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