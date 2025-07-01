Зеленський відреагував на гучний конфлікт Росії та Азербайджану
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Зеленський відреагував на гучний конфлікт Росії та Азербайджану

Володимир Зеленський
Зеленський
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1 липня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що провів телефонні перемовини з лідером Азербайджану Ільхамом Алієвим. Президент наголосив, що висловив йому свою підтримку на тлі останніх подій.

Головні тези:

  • Володимир Зеленський висловив співчуття Азербайджану.
  • Обидва лідера домовилися про проведення засідання Спільної міжурядової комісії з економічного співробітництва.

Зеленський підтримав Азербайджан у конфлікті з Росією

Провів розмову з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Подякував йому за підтримку України, нашого народу та нашої територіальної цілісності. Також висловив чітку підтримку з боку України в ситуації, коли Росія знущається з громадян Азербайджану та погрожує Азербайджанській Республіці.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Окрім того, глава держави висловив співчуття Азербайджану у зв’язку з убивством на території Росії братів Сафарових.

На переконання Володимира Зеленського, всі факти будуть з’ясовані, потрібно встановити справедливість.

У нас із Президентом Алієвим однакове бачення: життя та гідність кожної людини мають бути захищені.

Також вказано, що у центрі уваги сторін були двосторонні відносини — енергетика та співпраця в гуманітарній сфері.

На цьому тлі Зеленський та Алієв дійшли згоди щодо проведення засідання Спільної міжурядової комісії з економічного співробітництва.

Урядовці обох країн активізують роботу у цьому напрямку.

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