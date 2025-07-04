Зеленський і Трамп обговорили повітряні удари РФ та ситуацію на фронті

Президент України Володимир Зеленський провів 4 липня важливу й корисну розмову з Президентом США Дональдом Трампом щодо війни Росії проти України. Зеленський також привітав Трампа й увесь американський народ із Днем Незалежності.
Головні тези:
- Україна висловила подяку за підтримку США у війні з Росією, спрямовану на зупинення вбивств і відновлення миру.
- Зеленський та Трамп обговорили можливості співпраці у питаннях ППО та збільшення захисту неба.
- Обговорено спільні проєкти в галузі оборонної промисловості та важливість співпраці для забезпечення безпеки, зокрема у сфері дронів та технологій.
Зеленський поспілкувався з Трампом: про що говорили
Зеленський зазначив, що Україна вдячна за всю надану підтримку США, яка дає змогу берегти життя людей і незалежність.
Зеленський зауважив, що сьогодні говорив з Трампом про ситуацію: про російські повітряні удари та ширше — про ситуацію на фронті.
Говорили також детально про спроможності оборонної промисловості, про можливості спільного виробництва. Готові до прямих проєктів з Америкою і вважаємо, що це надзвичайно потрібно для безпеки, особливо що стосується дронів і відповідних технологій.
Обговорили взаємні закупівлі та інвестиції. Обмінялися думками щодо дипломатичної ситуації та спільної роботи з Америкою та іншими партнерами.
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