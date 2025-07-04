Зеленський і Трамп обговорили повітряні удари РФ та ситуацію на фронті

Президент України Володимир Зеленський провів 4 липня важливу й корисну розмову з Президентом США Дональдом Трампом щодо війни Росії проти України. Зеленський також привітав Трампа й увесь американський народ із Днем Незалежності.

Зеленський поспілкувався з Трампом: про що говорили

Зеленський зазначив, що Україна вдячна за всю надану підтримку США, яка дає змогу берегти життя людей і незалежність.

Ми зробили дуже багато разом з Америкою та підтримуємо всі зусилля, щоб зупинити вбивства й відновити нормальний сталий, гідний мир. Потрібна достойна угода для миру, і Україна підтримує американські пропозиції. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський зауважив, що сьогодні говорив з Трампом про ситуацію: про російські повітряні удари та ширше — про ситуацію на фронті.

Президент Трамп дуже добре поінформований, дякую за цю увагу до України. Обговорили можливості щодо ППО й домовились, що будемо працювати над збільшенням захисту неба. Домовилися про відповідну зустріч наших команд. Поширити

Говорили також детально про спроможності оборонної промисловості, про можливості спільного виробництва. Готові до прямих проєктів з Америкою і вважаємо, що це надзвичайно потрібно для безпеки, особливо що стосується дронів і відповідних технологій.