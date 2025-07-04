Зеленський і Трамп обговорили повітряні удари РФ та ситуацію на фронті
Категорія
Політика
Дата публікації

Зеленський і Трамп обговорили повітряні удари РФ та ситуацію на фронті

Володимир Зеленський
Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів 4 липня важливу й корисну розмову з Президентом США Дональдом Трампом щодо війни Росії проти України. Зеленський також привітав Трампа й увесь американський народ із Днем Незалежності.

Головні тези:

  • Україна висловила подяку за підтримку США у війні з Росією, спрямовану на зупинення вбивств і відновлення миру.
  • Зеленський та Трамп обговорили можливості співпраці у питаннях ППО та збільшення захисту неба.
  • Обговорено спільні проєкти в галузі оборонної промисловості та важливість співпраці для забезпечення безпеки, зокрема у сфері дронів та технологій.

Зеленський поспілкувався з Трампом: про що говорили

Зеленський зазначив, що Україна вдячна за всю надану підтримку США, яка дає змогу берегти життя людей і незалежність.

Ми зробили дуже багато разом з Америкою та підтримуємо всі зусилля, щоб зупинити вбивства й відновити нормальний сталий, гідний мир. Потрібна достойна угода для миру, і Україна підтримує американські пропозиції.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України 

Зеленський зауважив, що сьогодні говорив з Трампом про ситуацію: про російські повітряні удари та ширше — про ситуацію на фронті.

Президент Трамп дуже добре поінформований, дякую за цю увагу до України. Обговорили можливості щодо ППО й домовились, що будемо працювати над збільшенням захисту неба. Домовилися про відповідну зустріч наших команд.

Говорили також детально про спроможності оборонної промисловості, про можливості спільного виробництва. Готові до прямих проєктів з Америкою і вважаємо, що це надзвичайно потрібно для безпеки, особливо що стосується дронів і відповідних технологій.

Обговорили взаємні закупівлі та інвестиції. Обмінялися думками щодо дипломатичної ситуації та спільної роботи з Америкою та іншими партнерами.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Це наше завдання". Зеленський звернувся до українців у День Конституції
Володимир Зеленський
Зеленський
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський відреагував на гучний конфлікт Росії та Азербайджану
Володимир Зеленський
Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський оголосив про важливі зміни в обороні України
Володимир Зеленський
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?