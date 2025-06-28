"Це наше завдання". Зеленський звернувся до українців у День Конституції

28 червня глава держави Володимир Зеленський нагадав, що саме сьогодні весь народ відзначає День Конституції України — нашої держави, нашого народу. На тлі свята президент звернувся до нації з потужною промовою.

Україна святкує День Конституції

Перше слово її першої статті — «Україна». І це відображає нашу головну мету, наше завдання: Україна є і буде на землі, українці є і будуть на землі. І це водночас наша мета і спільний обовʼязок. Місія кожного й кожної, для кого Україна справді на першому місці, хто не уявляє свого життя без України та без кого Україну вже не уявити. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави звернув увагу на те, що Україна — це держава мільйонів людей, однак ці мільйони ніколи не були та не будуть просто людською масою.

Насамперед йдеться про націю, що складається з громадян, які мають сили захистити себе та свою батьківщину.

І саме завдяки цьому Україна є. Україна — це мільйони імен, якими ми пишаємося. Україна — це вибір, який щодня роблять наші люди. Це мільйони дій і подвигів, які всі разом — Україна. І суспільний договір між усіма нами полягає в тому, що Україна понад усе, українці — наша незалежність, наші права, наші мрії — усього народу — понад усе. І коли ми говоримо про це, слова звучать сильно. Поширити

На переконання Володимира Зеленського це слова не про щось абстрактне, а про конкретних людей, про конкретні справи, про конкретний пройдений шлях.