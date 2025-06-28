"Це наше завдання". Зеленський звернувся до українців у День Конституції
Категорія
Україна
Дата публікації

"Це наше завдання". Зеленський звернувся до українців у День Конституції

Володимир Зеленський
Зеленський

28 червня глава держави Володимир Зеленський нагадав, що саме сьогодні весь народ відзначає День Конституції України — нашої держави, нашого народу. На тлі свята президент звернувся до нації з потужною промовою.

Головні тези:

  • Україна є і буде на землі, українці є і будуть на землі — це головна мета та завдання нації.
  • Кожний громадянин, який наповнює своїм життям Україну, відіграє важливу роль у розвитку держави.

Україна святкує День Конституції

Перше слово її першої статті — «Україна». І це відображає нашу головну мету, наше завдання: Україна є і буде на землі, українці є і будуть на землі. І це водночас наша мета і спільний обовʼязок. Місія кожного й кожної, для кого Україна справді на першому місці, хто не уявляє свого життя без України та без кого Україну вже не уявити.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Глава держави звернув увагу на те, що Україна — це держава мільйонів людей, однак ці мільйони ніколи не були та не будуть просто людською масою.

Насамперед йдеться про націю, що складається з громадян, які мають сили захистити себе та свою батьківщину.

І саме завдяки цьому Україна є. Україна — це мільйони імен, якими ми пишаємося. Україна — це вибір, який щодня роблять наші люди. Це мільйони дій і подвигів, які всі разом — Україна. І суспільний договір між усіма нами полягає в тому, що Україна понад усе, українці — наша незалежність, наші права, наші мрії — усього народу — понад усе. І коли ми говоримо про це, слова звучать сильно.

На переконання Володимира Зеленського це слова не про щось абстрактне, а про конкретних людей, про конкретні справи, про конкретний пройдений шлях.

Про всіх нас із вами. Про громадян, які наповнюють життям Україну.Вітаю всіх українців із Днем Конституції України!

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