"Це наше завдання". Зеленський звернувся до українців у День Конституції

28 червня глава держави Володимир Зеленський нагадав, що саме сьогодні весь народ відзначає День Конституції України — нашої держави, нашого народу. На тлі свята президент звернувся до нації з потужною промовою.
Головні тези:
- Україна є і буде на землі, українці є і будуть на землі — це головна мета та завдання нації.
- Кожний громадянин, який наповнює своїм життям Україну, відіграє важливу роль у розвитку держави.
Україна святкує День Конституції
Глава держави звернув увагу на те, що Україна — це держава мільйонів людей, однак ці мільйони ніколи не були та не будуть просто людською масою.
Насамперед йдеться про націю, що складається з громадян, які мають сили захистити себе та свою батьківщину.
На переконання Володимира Зеленського це слова не про щось абстрактне, а про конкретних людей, про конкретні справи, про конкретний пройдений шлях.
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