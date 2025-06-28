"Это наше задание". Зеленский обратился к украинцам в День Конституции

28 июня глава государства Владимир Зеленский напомнил, что именно сегодня весь народ отмечает День Конституции Украины — нашего государства, нашего народа. На фоне праздника президент обратился к нации с мощной речью.
Главные тезисы
- Украина есть и будет на земле, украинцы есть и будут на земле – это главная цель и задача нации.
- Каждый гражданин, наполняющий своей жизнью Украину, играет немаловажную роль в развитии государства.
Украина отмечает День Конституции
Глава государства обратил внимание на то, что Украина — это государство миллионов людей, однако эти миллионы никогда не были и не будут просто человеческой массой.
В первую очередь, речь идет о нации, состоящей из граждан, имеющих силы защитить себя и свою родину.
По убеждению Владимира Зеленского, это слова не о чем-то абстрактном, а о конкретных людях, о конкретных делах, о конкретном пройденном пути.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-