"Это наше задание". Зеленский обратился к украинцам в День Конституции

28 июня глава государства Владимир Зеленский напомнил, что именно сегодня весь народ отмечает День Конституции Украины — нашего государства, нашего народа. На фоне праздника президент обратился к нации с мощной речью.

Украина отмечает День Конституции

Первое слово ее первой статьи — «Украина». И это отражает нашу главную цель, наше задание: Украина есть и будет на земле, украинцы есть и будут на земле. И это вместе с тем наша цель и общая обязанность. Миссия каждого и каждой, для кого Украина действительно на первом месте, кто не представляет своей жизни без Украины и без кого Украину уже не представить. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства обратил внимание на то, что Украина — это государство миллионов людей, однако эти миллионы никогда не были и не будут просто человеческой массой.

В первую очередь, речь идет о нации, состоящей из граждан, имеющих силы защитить себя и свою родину.

И именно благодаря этому Украина есть. Украина — это миллионы имен, которыми мы гордимся. Украина — это выбор, который каждый день делают наши люди. Это миллионы действий и подвигов, которые все вместе — Украина. И общественный договор между всеми нами заключается в том, что Украина превыше всего, украинцы — наша независимость, наши права, наши мечты — всего народа — превыше всего. И когда мы говорим об этом, слова звучат очень сильно. Поделиться

По убеждению Владимира Зеленского, это слова не о чем-то абстрактном, а о конкретных людях, о конкретных делах, о конкретном пройденном пути.