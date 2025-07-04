"Миротворчі зусилля" Трампа дозволили Путіну посилити атаки проти України — британський експерт

Те, який спосіб Дональд Трамп намагається досягти припинення війни в Україні, можна вважати "найбільш некомпетентним миротворчим процесом в історії", бо він лише заохочує агресора до ще активніших дій.
Головні тези:
- Миротворчі зусилля Трампа підштовхують Путіна до ще агресивніших дій проти України.
- Відмова Трампа від введення нових санкцій проти Росії збільшує можливість Кремля уникати наявних обмежень.
- Британський експерт називає мирний процес Трампа в Україні найбільш некомпетентним в історії, оскільки він заохочує агресора до наступних нападів.
Миротворець Трамп заохочує Путіна до агресії проти України
Автор публікації Тоні Блер зазначає, що 3 липня, щойно поклавши слухавку після телефонної розмови з Дональдом Трампом, Володимир Путін розпочав найбільшу повітряну атаку на Київ з початку війни.
Автор публікації наводить очевидний контекст нічної атаки по Києву: днями США припинили постачання Україні ракет-перехоплювачів Patriot, чим "фактично повідомили" Путіну, що Америка готова залишити Київ беззахисним перед російською повітряною атакою.
У більш тривалій перспективі ключовим сигналом для Кремля стало явне небажання Трампа запроваджувати нові санкції проти Росії. За майже пів року його каденції не було ухвалено жодного нового обмеження. І це дає Росії змогу обійти раніше запроваджені санкції через нові лазівки, для перекриття яких і потрібно регулярно оновлювати санкції.
Не ухвалюючи жодних нових санкцій, пан Трамп дозволяє існуючим згасати та надсилає Путіну ще один сигнал — роби найгірше, що тільки можеш.
Кремль уже цілком упевнився, що двопартійний законопроєкт про пекельні санкції проти РФ, який від березня лежить в Конгресі, ніколи не буде ухвалений.
Зважаючи на усе вищесказане, журналіст дійшов думки, що ситуація має лише два можливі пояснення.
Перший варіант: Трамп вмовляє Путіна припинити війну, погрожуючи припинити допомагати Україні, і тоді перед нами "найнедосконаліший та найнекомпетентніший мирний процес в історії".
Другий варіант: Трамп вважає, що єдиний шлях до миру — це якомога швидше досягти повної поразки України та її завоювання Росією.
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