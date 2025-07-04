"Миротворчі зусилля" Трампа дозволили Путіну посилити атаки проти України — британський експерт

Те, який спосіб Дональд Трамп намагається досягти припинення війни в Україні, можна вважати "найбільш некомпетентним миротворчим процесом в історії", бо він лише заохочує агресора до ще активніших дій.

Миротворець Трамп заохочує Путіна до агресії проти України

Автор публікації Тоні Блер зазначає, що 3 липня, щойно поклавши слухавку після телефонної розмови з Дональдом Трампом, Володимир Путін розпочав найбільшу повітряну атаку на Київ з початку війни.

Путін вчинив цей злочин, бо він повністю впевнений, що пан Трамп не зможе стягнути жодної ціни. Щоправда, американський президент може написати гнівний пост у соціальних мережах, але Путін явно переконаний, що більше нічого не станеться. На жаль, пан Трамп дав йому всі підстави вважати, що це саме так. Поширити

Автор публікації наводить очевидний контекст нічної атаки по Києву: днями США припинили постачання Україні ракет-перехоплювачів Patriot, чим "фактично повідомили" Путіну, що Америка готова залишити Київ беззахисним перед російською повітряною атакою.

У більш тривалій перспективі ключовим сигналом для Кремля стало явне небажання Трампа запроваджувати нові санкції проти Росії. За майже пів року його каденції не було ухвалено жодного нового обмеження. І це дає Росії змогу обійти раніше запроваджені санкції через нові лазівки, для перекриття яких і потрібно регулярно оновлювати санкції.

Не ухвалюючи жодних нових санкцій, пан Трамп дозволяє існуючим згасати та надсилає Путіну ще один сигнал — роби найгірше, що тільки можеш.

Кремль уже цілком упевнився, що двопартійний законопроєкт про пекельні санкції проти РФ, який від березня лежить в Конгресі, ніколи не буде ухвалений.

Зважаючи на усе вищесказане, журналіст дійшов думки, що ситуація має лише два можливі пояснення.

Перший варіант: Трамп вмовляє Путіна припинити війну, погрожуючи припинити допомагати Україні, і тоді перед нами "найнедосконаліший та найнекомпетентніший мирний процес в історії".

Другий варіант: Трамп вважає, що єдиний шлях до миру — це якомога швидше досягти повної поразки України та її завоювання Росією.