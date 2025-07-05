Мелони раскрыла детали переговоров с Трампом касательно Украины
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Политика
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Мелони раскрыла детали переговоров с Трампом касательно Украины

Мэлони пыталась договориться с Трампом
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Источник:  online.ua

Лидер Италии Джорджа Мелони официально подтвердила представителям СМИ, что обсуждала с президентом США Дональдом Трампом вопрос поставки американского оружия для Украины.

Главные тезисы

  • Мелони рассказала, что ей удалося обсудить с Трампом.
  • Она рассчитывает на положительные сдвиги в этом вопросе.

Мелони пыталась договориться с Трампом

Премьер-министр Италии обратила внимание на то, что официальный Вашингтон якобы "не прекращал поставки оружия и поддержку Украины".

По ее словам, речь идет исключительно о пересмотре Штатами их решения по поставке отдельных компонентов, в частности противовоздушной обороны.

И это, безусловно, важный факт, значительно отличающийся от полного отхода США, – подчеркнула Мелони.

Она также отметила, что видела новости о телефонных переговорах украинского и американского лидеров Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Я сама сегодня (4 июля – ред.) также разговаривала с президентом Дональдом Трампом, с которым обсудила этот вопрос, который мы только что обсуждали, и надеюсь на положительные сдвиги, скажем так, в этом вопросе.

Джорджа Мэлони

Джорджа Мэлони

Премьер-министр Италии

Как уже упоминалось ранее, 4 июля прошла телефонная беседа Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Согласно данным СМИ, президент США заявил своему коллеге, что хочет помочь Украине с противовоздушной обороной и проверит, какую помощь приостанавливали.

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