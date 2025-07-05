Мелони раскрыла детали переговоров с Трампом касательно Украины

Лидер Италии Джорджа Мелони официально подтвердила представителям СМИ, что обсуждала с президентом США Дональдом Трампом вопрос поставки американского оружия для Украины.
Главные тезисы
- Мелони рассказала, что ей удалося обсудить с Трампом.
- Она рассчитывает на положительные сдвиги в этом вопросе.
Мелони пыталась договориться с Трампом
Премьер-министр Италии обратила внимание на то, что официальный Вашингтон якобы "не прекращал поставки оружия и поддержку Украины".
По ее словам, речь идет исключительно о пересмотре Штатами их решения по поставке отдельных компонентов, в частности противовоздушной обороны.
Она также отметила, что видела новости о телефонных переговорах украинского и американского лидеров Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
Как уже упоминалось ранее, 4 июля прошла телефонная беседа Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
Согласно данным СМИ, президент США заявил своему коллеге, что хочет помочь Украине с противовоздушной обороной и проверит, какую помощь приостанавливали.
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