"Удар в спину". Важный спонсор предал Фонд восстановления Украины
Категория
Экономика
Дата публикации

"Удар в спину". Важный спонсор предал Фонд восстановления Украины

Украина потеряла еще одного инвестора
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Источник:  Bloomberg

Согласно данным инсайдеров Bloomberg, крупнейшая американская инвесткомпания BlackRock приостановила поиск инвесторов для Фонда восстановления Украины. Что важно понимать, это произошло после победы Дональда Трампа на выборах в США.

Главные тезисы

  • Филипп Гильдебранд из BlackRock планировал привлечь значительные инвестиции для украинского фонда.
  • Однако ситуация резко изменилась, когда Трамп вернулся в Белый дом.

Украина потеряла еще одного инвестора

Как удалось узнать журналистам, BlackRock намерена объявить о создании фонда в Италии во время Конференции по восстановлению Украины 10-11 июля.

Ее планируют посетить итальянский лидер Джорджия Мелони и президент Украины Владимир Зеленский.

В 2024 году вице-глава BlackRock Филипп Гильдебранд сообщил, что Фонд восстановления Украины имел все шансы получить не менее 500 миллионов долларов от организаций, поддерживаемых правительствами Германии, Италии и Польши, банков развития и других грантодателей.

Кроме того, он подтвердил, что были возможности привлечь 2 миллиарда долларов от частных инвесторов.

Однако в январе BlackRock решила приостановить переговоры с институциональными инвесторами из-за отсутствия интереса на фоне растущей неопределенности касательно будущего Украины, — пишет Bloomberg.

Согласно последним данным, официальный Париж активно работает над предложением о фонде для замены инициативы BlackRock, однако пока сложно сказать, насколько эффективным будет новый план без поддержки Штатов.

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