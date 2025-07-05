"Удар в спину". Важный спонсор предал Фонд восстановления Украины

Согласно данным инсайдеров Bloomberg, крупнейшая американская инвесткомпания BlackRock приостановила поиск инвесторов для Фонда восстановления Украины. Что важно понимать, это произошло после победы Дональда Трампа на выборах в США.
Главные тезисы
- Филипп Гильдебранд из BlackRock планировал привлечь значительные инвестиции для украинского фонда.
- Однако ситуация резко изменилась, когда Трамп вернулся в Белый дом.
Украина потеряла еще одного инвестора
Как удалось узнать журналистам, BlackRock намерена объявить о создании фонда в Италии во время Конференции по восстановлению Украины 10-11 июля.
Ее планируют посетить итальянский лидер Джорджия Мелони и президент Украины Владимир Зеленский.
В 2024 году вице-глава BlackRock Филипп Гильдебранд сообщил, что Фонд восстановления Украины имел все шансы получить не менее 500 миллионов долларов от организаций, поддерживаемых правительствами Германии, Италии и Польши, банков развития и других грантодателей.
Кроме того, он подтвердил, что были возможности привлечь 2 миллиарда долларов от частных инвесторов.
Согласно последним данным, официальный Париж активно работает над предложением о фонде для замены инициативы BlackRock, однако пока сложно сказать, насколько эффективным будет новый план без поддержки Штатов.
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