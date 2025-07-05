Ликвидация замкомандующего ВМФ России. Почему это очень важно для Украины

Министерство обороны Великобритании после детального анализа пришло к выводу, что ликвидация российских генералов, в том числе Михаил Гудков, может крайне негативно повлиять на систему управления в отдельных подразделениях сил страны-агрессорки России.
Главные тезисы
- Украина использует эффективные инструменты для ликвидации высокопоставленных офицеров РФ.
- Потеря такого количества фицеров уже подорвала систему командования врага.
Британия оценила новое достижение Украины
Согласно данным британских разведчиков, заместитель командующего Военно-морским флотом России Михаил Гудков, которого украинские силы ликвидировали несколько дней назад, стал по меньшей мере вторым высокопоставленным генералом, погибшим с начала 2025 года.
Страна-агрессорка РФ не может игнорировать тот факт, что в целом с начала полномасштабного вторжения в Украину она потеряла по меньшей мере 16 генералов.
Как уже упоминалось ранее, генерал-майор Михаил Гудков был ликвидирован 2 июля на российской Курщине.
Что важно понимать, его назначили заместителем главнокомандующего ВМФ России в конце марта, а до этого командовал 155-й бригадой морской пехоты, причастной к казням воинов ВСУ.
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