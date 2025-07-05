Ликвидация замкомандующего ВМФ России. Почему это очень важно для Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Ликвидация замкомандующего ВМФ России. Почему это очень важно для Украины

Минобороны Британии
Британия оценила новое достижение Украины
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Министерство обороны Великобритании после детального анализа пришло к выводу, что ликвидация российских генералов, в том числе Михаил Гудков, может крайне негативно повлиять на систему управления в отдельных подразделениях сил страны-агрессорки России.

Главные тезисы

  • Украина использует эффективные инструменты для ликвидации высокопоставленных офицеров РФ.
  • Потеря такого количества фицеров уже подорвала систему командования врага.

Британия оценила новое достижение Украины

Согласно данным британских разведчиков, заместитель командующего Военно-морским флотом России Михаил Гудков, которого украинские силы ликвидировали несколько дней назад, стал по меньшей мере вторым высокопоставленным генералом, погибшим с начала 2025 года.

Страна-агрессорка РФ не может игнорировать тот факт, что в целом с начала полномасштабного вторжения в Украину она потеряла по меньшей мере 16 генералов.

Потеря такого количества высокопоставленных офицеров, по всей вероятности, подорвала систему командования и управления в некоторых подразделениях Вооруженных сил России. Это, вероятно, привело к тактическим и оперативным трудностям России во время войны, — объявило свое заключение Минобороны Великобритании.

Как уже упоминалось ранее, генерал-майор Михаил Гудков был ликвидирован 2 июля на российской Курщине.

Что важно понимать, его назначили заместителем главнокомандующего ВМФ России в конце марта, а до этого командовал 155-й бригадой морской пехоты, причастной к казням воинов ВСУ.

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