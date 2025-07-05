Ликвидация замкомандующего ВМФ России. Почему это очень важно для Украины

Министерство обороны Великобритании после детального анализа пришло к выводу, что ликвидация российских генералов, в том числе Михаил Гудков, может крайне негативно повлиять на систему управления в отдельных подразделениях сил страны-агрессорки России.

Британия оценила новое достижение Украины

Согласно данным британских разведчиков, заместитель командующего Военно-морским флотом России Михаил Гудков, которого украинские силы ликвидировали несколько дней назад, стал по меньшей мере вторым высокопоставленным генералом, погибшим с начала 2025 года.

Страна-агрессорка РФ не может игнорировать тот факт, что в целом с начала полномасштабного вторжения в Украину она потеряла по меньшей мере 16 генералов.

Потеря такого количества высокопоставленных офицеров, по всей вероятности, подорвала систему командования и управления в некоторых подразделениях Вооруженных сил России. Это, вероятно, привело к тактическим и оперативным трудностям России во время войны, — объявило свое заключение Минобороны Великобритании. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, генерал-майор Михаил Гудков был ликвидирован 2 июля на российской Курщине.

Что важно понимать, его назначили заместителем главнокомандующего ВМФ России в конце марта, а до этого командовал 155-й бригадой морской пехоты, причастной к казням воинов ВСУ.