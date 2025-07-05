Трамп публично похвалил Зеленского и раскритиковал Путина
Категория
Политика
Дата публикации

Трамп публично похвалил Зеленского и раскритиковал Путина

Трамп оценил свои последние переговоры с Зеленским
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Источник:  online.ua

Американский лидер Дональд Трамп откровенно признался, что доволен состоявшимся накануне разговором с украинским коллегой Владимиром Зеленским. На этом фоне он пообещал продолжить оказывать помощь Украине, чтобы она имела ресурсы для сдерживания российской агрессии.

Главные тезисы

  • Трамп намекнул, что может передать Украине новые Patriot.
  • Кроме того, он пообещал Зеленскому проверить, какую помощь Киеву приостановили США.

Трамп оценил свои последние переговоры с Зеленским

Своими впечатлениями от разговора с украинским лидером президент США поделился на борту Air Force One.

Трамп подчеркнул, что у него с Зеленским "был хороший разговор".

Кроме того, глава Белого дома добавил, что в центре их внимания были разные вопросы".

Я считаю, что это был очень хороший разговор, очень стратегический разговор.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Один из журналистов поинтересовался, готовы ли США и дальше оказывать Украине военную помощь.

Мы помогали им, и будем продолжать помогать… Ситуация достаточно сложная. Увидим, что будет дальше, — ответил Трамп.

Представители СМИ попросили президента США оценить перспективы поставок Украине систем Patriot.

Да, возможно (это произойдет. — ред.), — заявил американский лидер.

Кроме того, Трамп еще раз повторил, что недоволен Путиным и переговорами с ним о завершении войны.

К слову, издание Axios узнало, что президент США якобы заявил Зеленскому, что хочет помочь Украине с противовоздушной обороной и проверит, какую помощь приостанавливали.

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