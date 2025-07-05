Трамп публично похвалил Зеленского и раскритиковал Путина

Американский лидер Дональд Трамп откровенно признался, что доволен состоявшимся накануне разговором с украинским коллегой Владимиром Зеленским. На этом фоне он пообещал продолжить оказывать помощь Украине, чтобы она имела ресурсы для сдерживания российской агрессии.
Главные тезисы
- Трамп намекнул, что может передать Украине новые Patriot.
- Кроме того, он пообещал Зеленскому проверить, какую помощь Киеву приостановили США.
Трамп оценил свои последние переговоры с Зеленским
Своими впечатлениями от разговора с украинским лидером президент США поделился на борту Air Force One.
Трамп подчеркнул, что у него с Зеленским "был хороший разговор".
Кроме того, глава Белого дома добавил, что в центре их внимания были разные вопросы".
Один из журналистов поинтересовался, готовы ли США и дальше оказывать Украине военную помощь.
Представители СМИ попросили президента США оценить перспективы поставок Украине систем Patriot.
Кроме того, Трамп еще раз повторил, что недоволен Путиным и переговорами с ним о завершении войны.
К слову, издание Axios узнало, что президент США якобы заявил Зеленскому, что хочет помочь Украине с противовоздушной обороной и проверит, какую помощь приостанавливали.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-